El Colegio de Abogados de Madrid busca candidatos para cubrir 185 plazas en los Servicios de Orientación Jurídica

El Colegio de Abogados de Madrid ha abierto una convocatoria para cubrir un total de 185 plazas para Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) y Servicios de Orientación Jurídica Mediación (SOJM). El plazo para poder presentarse finaliza el próximo 31 de mayo.

El Servicio de Orientación Jurídica es un servicio costeado por el Estado para poder ayudar a los más desfavorecidos. Su objetivo es facilitar el acceso a la Justicia a todo aquel que lo necesite con carácter gratuito y universal. Se encargan de atender e informar a los ciudadanos en la defensa de sus derechos, en la tramitación de sus reclamaciones judiciales y en la obtención de la asistencia jurídica.

Este servicio ha sido el que ha estado asesorando gratuitamente a los refugiados ucranianos que han llegado a España en los últimos meses huyendo de la invasión rusa. Hasta la fecha, los abogados madrileños han atendido a más de 200 desplazados en asuntos relacionados con permisos de residencia, escolarización, búsqueda de empleo…

División de plazas

Para los Servicios de Orientación Jurídica, según ha publicado el Colegio de Abogados, quieren seleccionar hasta un máximo de 120 abogados para cubrir plazas en diferentes departamentos: General (14), Social (15), General/Contencioso-Administrativo (12), Penitenciario (15), Hipotecario (3), Extranjería (10), Menores (14), Mayores/Discapacidad (9), Víctimas (5), Móstoles (7) y Sedes Judiciales Madrid-Región (16).

Por otro lado, también se seleccionarán 65 mediadores para los SOJ de Mediadores. Las plazas se repartirán de la siguiente manera: General-Plaza de Castilla (25), Social-Princesa (10), Penal-Plaza de Castilla (10), Móstoles, (5), Partidos Judiciales (15).

Requisitos para concurrir a la selección

Para poder acceder a estas plazas, los solicitantes deben cumplir unos requisitos como, por ejemplo, en el caso de letrados, su antigüedad debe ser superior a tres años e inferior a ocho.

No podrán concurrir a la convocatoria de SOJ aquellos que no se encuentren al corriente de sus obligaciones colegiales, ni aquellos que hayan sido sancionados por infracción deontológica, con independencia de su calificación jurídica y no han sido rehabilitados. Tampoco podrán solicitar la plaza aquellos abogados que estén en situación de baja cautelar.

Los requisitos para los mediadores son diferentes, pues sólo hace falta que los colegiados ejercientes en el Colegio de Abogados de Madrid estén incorporados y dados de alta en el listado de mediadores de medialICAM.

Pruebas de acceso

Los solicitantes tendrán que realizar unas pruebas para acceder a la plaza. En cuanto a la convocatoria de SOJ, la primera fase consiste en un examen escrito eliminatorio sobre cuestiones jurídicas de carácter general y otra, también escrita, de un caso prácticos obre asuntos relacionados con la materia por la que se haya optado.

Aquellos que superen la primera fase, se enfrentarán a una entrevista personal donde expertos valorarán la experiencia en trabajos similares y la disponibilidad para prestar el servicio.

Los mediadores se enfrentarán a tres exámenes para conseguir la plaza. La primera fase es una prueba escrita eliminatoria sobre el marco jurídico de la mediación, los aspectos psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de técnicas de comunicación, negociación y resolución de conflictos.

La segunda fase es una prueba práctica sobre materias que guarden relación con el objeto del Servicio de Orientación Jurídica a la Mediación por el que se haya optado incluyendo la realización de una sesión informativa. La última fase consiste en la entrevista personal.

Los seleccionados asistirán a charlas de forma gratuita

Tanto mediadores como letrados, una vez seleccionados, tendrán que acudir de forma gratuita a cursos, charlas o conferencias que puedan convocarse con tal efecto. También realizarán los cursos de actualización que se precisen durante el periodo de tiempo en que esté incorporado al servicio.

Asimismo, realizarán las prácticas que se fijen, previas a su incorporación y no podrán dejar desatendidas sus labores en la abogacía. En cuanto a la remuneración, los letrados y mediadores recibirán una compensación económica en concepto de honorarios profesionales.