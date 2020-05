El Colegio de Abogados de Madrid tiene decidido el cese de Alfonso Merlos

La Junta del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha tomado una decisión. Aunque todavía no se ha comunicado oficialmente, finalmente van a rescindir el contrato de su jefe de comunicación, Alfonso Merlos, según ha podido saber El Confidencial Digital. Se ha decidido después de varias semanas de conversaciones, a raíz de una gran polémica por presuntas irregularidades en su contrato.

El periodista estaba contratado a través de una empresa mercantil llamada Trocadero Comunicación S.L. Algunas asociaciones de abogados como la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) o la Unión de Abogados Españoles han remitido cartas en las últimas semanas dirigidas al decano para que primero facilitara el contrato íntegro y, una vez se publicó en la página web del ICAM, para que les dejaran ver el procedimiento íntegro de contratación de la empresa.

El Colegio de Abogados tiene pensado anunciar la decisión pronto, pero según ha podido saber ECD, el propio afectado, Alfonso Merlos, todavía no conoce su cese.

Este martes hubo una reunión de la Junta donde no estaba tratar el asunto de Merlos en el orden del día. Ante la trascendencia mediática del tema del director de comunicación, el decano decidió incluirlo en el debate para tomar una decisión. "Han puesto a la Institución por delante de la persona", dice una fuente. Hubo una deliberación sin votación y se decidió por acuerdo unánime.

Un contrato en duda

El contrato se realizó con una empresa mercantil y no directamente con Alfonso Merlos. Una práctica que es legal si no se hace con el único propósito de evadir impuestos. Hace dos semanas, la tesorera del ICAM, Mabel Zapata, confirmaba a Confidencial Digital que estaba "estudiando personalmente" los términos del documento y hace unos días decía que ya había una decisión tomada y que se comunicaría pronto, pero no entraba en más detalles.

Los tiempos se han dilatado hasta este miércoles.

Presiones de los colegiados

Alfonso Merlos comenzó a ser el tema de conversación de muchas tertulias televisivas a raíz de su presencia en un programa de Youtube en el que apareció por detrás la imagen de una mujer. La trascendencia mediática de este vídeo sentó muy mal a una parte de los colegiados que comenzaron a quejarse de la labor del periodista.

Las presiones de los colegiados llevaron a la Junta de Gobierno de la ICAM a reunirse para decidir sobre el futuro del periodista. En una reunión que se prolongó más de cinco horas, los diputados de la Junta se mostraron muy divididos.

Fuentes internas del ICAM explican que Merlos es muy cercano al decano del Colegio, José María Alonso Puig, y que esta es la razón por la que "iba a ser complicado" rescindir su contrato.