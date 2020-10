El comisario Olivera y el empresario De la Joya conspiraron con Villarejo para que Sáenz de Santamaría tuviera que dimitir

“Esa guarrilla, esa guarrilla con una maleta metiendo equipos”. En estos términos se refiere el empresario Adrián De la Joya a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en una de las grabaciones que la Audiencia Nacional tiene en su poder en el marco de la investigación ‘Tándem’. De la Joya, junto quien fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera y al ex comisario José Manuel Villarejo, conspiran para tratar de provocar la dimisión de la número dos de Mariano Rajoy.

Planearon sacar a la luz el supuesto episodio en el que Sáenz de Santamaría entró con un maletín al Congreso para hacer un rastreo de los micrófonos y descubrir si el PSOE los tenía intervenidos. Una operación que se conoció la pasada semana a raíz de la publicación de nuevos informes en el marco de la pieza ‘Kitchen’. El Partido Popular sospechaba que el entonces ministro Rubalcaba realizaba escuchas y entró, según se detalla en los informes, material electrónico en la Cámara Baja con ayuda del socio de Villarejo, Rafael Redondo.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos al que Confidencial Digital ha tenido acceso, transcribe esta conversación a tres de febrero de 2017 en la que pretendían utilizar esa información para chantajear al Gobierno.

La idea comienza con Olivera, quien después de dirigir la UDEF pasó a ser el jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO): “no sabes lo que me encantaría joder a la pequeñita”, le dice a De la Joya que sube la apuesta: “José Luis a mí también. A mí te crees que no me pone cachondo que se mueva eso… me pone como una moto”. Olivera le pregunta a Villarejo si habría periodistas dispuestos a publicarlo y le pide que le pregunte a Rafael Redondo - su socio y el que presuntamente acompañó a Sáenz de Santamaría a colar el maletín en el Congreso- detalles de ese día.

Especulan con el año, entre 2009 y 2010 y hablan de preguntar a un trabajador del Congreso si tiene anotado el día concreto que sucedió y la entrada de Redondo.

--De la Joya: Esa tía se vaya ¡a la mierda! Si sacan eso y se va a la mierda ya

--Olivera: Se va a la mierda, se va a la mierda, tiene que dimitir

--De la Joya: A tomar por culo se va esa, pedorra

Chantajear a Cospedal

En esos años la “guerra” interna dentro del PP entre la vicepresidenta y la ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal era conocida. Por eso, De La Joya propone a Villarejo que vaya a chantajearla. “Y a la Cospe le dices: Me cargo a la enana, pero quiero esto [...]”. Las conversaciones están repletas de descalificativos hacia las dos mujeres miembros del Gobierno.

El comisario jubilado, por su parte, propone “pactar” con el entonces ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y con el Secretario de Estado, José Antonio Nieto - porque ya no ocupaban sendos cargos ni Jorge Fernández Díaz ni Francisco Martínez, actualmente imputados en esta pieza. “Digo pactar la tranquilidad de decir: Oiga yo no estoy en ninguna guerra, no sé qué, no sé cuánto, pam, pam, pam y ellos aceptarán”, dice Villarejo.

Además, según lo que se puede escuchar en las grabaciones, Olivera asegura que el pago que se le hizo a Redondo por este servicio se hizo en “B”.

La excusa: Podemos y la prensa

En esa charla a tres, Olivera explica que al día siguiente estará en Málaga en un acto con el Secretario de Estado, con Antonio Nieto, y comenta su intención de abordar ahí este tema. Villarejo le aconseja cómo empezar esa conversación:

--Villarejo: No, no, le dices, no le dices que estás preocupado, le dices que estás preocupado de Villarejo porque alguien de Podemos o lo que sea tal y cual, está mirando en el Congreso, tal y cual y han encontrado en el control…

--Olivera: Que le han llamado de un periódico...

--Villarejo: Que le han llamado de un peridódico…

--Olivera: Que qué hacía Rafael Redondo en…

--Villarejo: Que qué hacía su equipo, la gente de su equipo con un equipo de micrófonos de, de control de micrófonos, de control de micrófonos, entrando en el Congreso de... , con la ayuda de la vice… y que estás más preocupado que la hostia… y macho lo que me faltaba

La pieza ‘Kitchen’ es una de las 25 que se están investigando en el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional dentro del macrosumario de la ‘Operación Tándem’ y que busca conocer todos los trabajos que realizó durante años el excomisario Villarejo a políticos, empresarios y personas relevantes en España.