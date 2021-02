Los jueces se revuelven contra la consigna de que se “autocensuren” en sus declaraciones

Los jueces están revueltos. Motivo: la consigna que les han enviado para que se autocensuren cuando comparecen en público, en declaraciones, entrevistas, e incluso en las redes sociales. No están de acuerdo.

La polémica se ha intensificado desde que, la pasada semana, la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial se pronunciara, por segunda vez en algo más de un mes, sobre la participación de jueces en entrevistas, coloquios o redes sociales.

Las opiniones de los magistrados deben ser neutrales, insistió el Comité de Ética, mientras se aviva el debate sobre la libertad de expresión de los miembros de la carrera.

El comunicado llegó justo un día después de que se emitiera el programa ‘Salvados’ Justicia, en el que participaron el juez José Castro, instructor del caso Nóos; el ex juez Santiago Torres, y el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, además del ministro de Justicia.

El pronunciamiento no vino derivado de la emisión televisiva, ya que la Comisión solo se manifiesta a preguntas de los propios jueces, pero el debate estaba ya en la calle y el comunicado no sentó bien en parte de la judicatura, según las fuentes consultadas. Si se ha pronunciado dos veces tan seguidas -la anterior vez, a mediados de diciembre- es indicativo de cierta preocupación dentro de los jueces porque son ellos quienes preguntan.

“La Comisión generaliza, nos incluye a todos. A mí ya me resulta un poco cansino por lo reiterativo porque se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre el tema”, explica la juez tuitera @LadyCros a Confidencial Digital.

Qué dice la comisión de ética

La Comisión Ética Judicial es un organismo independiente, compuesto por seis miembros que eligen directamente los propios jueces y magistrados, además de un académico experto en Ética cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial.

En el último comunicado dicen expresamente: “Las intervenciones de los jueces y magistrados en entrevistas, coloquios, participaciones públicas y redes sociales deben ajustarse al concepto de ‘neutralidad política’ que inspira los principios de imparcialidad, independencia e integridad de los miembros de la carrera”.

Otro juez (@Juezteo) escribió en las redes sociales. “Teo el juez le echa un ojo al último dictamen y llega a la conclusión de que, para sus miembros, parece que los jueces solo pueden hablar de películas de Disney”,

“Llega a resultar incluso un poco hiriente ya desde el punto de vista personal. Su respuesta es general y, claro, pone en entredicho que los jueces intervienen en programas y tertulias no hacen lo que ellos están diciendo”, explica @ladycross a ECD.

La libertad de expresión

Resulta complicado el equilibrio entre la libertad de expresión y la apariencia de neutralidad que los jueces deben mostrar en público, según su propia normativa ética.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial se detallan los supuestos en los que un juez puede ser sancionado de forma disciplinaria. Por ejemplo si habla de casos que está investigando.

La línea que separa la libertad de expresión y una falta en la profesión de juez es delicada. Manifestaciones públicas como las del magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez -que en un coloquio comparó el ‘procés’ con el ‘23-F’- pueden acarrear consecuencias profesionales. El magistrado ha sido recusado por 11 líderes independentistas, se halla a la espera de que sus compañeros de tribunal decidan si puede participar o no en la sentencia del ‘procés’.

Otros jueces recuerdan que dentro del Código Ético está también la labor de manifestar aquello que no se hace bien: “Si yo, como juez, digo que las medidas contra el Covid en la administración de justicia no han sido suficientes, estoy siendo fiel al Código Ético, en tanto que estoy denunciando algo que no está bien dentro de la carrera”, explica a Confidencial Digital la magistrada Natalia Velilla.

La labor del gabinete de prensa

Muchos de los miembros de la carrera más activos en redes sociales o asiduos a los medios de comunicación expresan que también están cumpliendo con una labor en televisión.

“Yo nunca he visto a un gabinete de prensa del TSJ aclarando una noticia, como muchas veces vemos a portavoces de la policía… Un portavoz aclara o desmiente, porque hay veces que realmente no tiene nada que ver lo que pone la noticia con lo que dicta la resolución, y eso es por el lenguaje jurídico”, explica LadyCross.

En el Protocolo de Comunicación del Poder Judicial se expone que corresponde al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dirigir la comunicación institucional. Sin embargo, en raras ocasiones Carlos Lesmes se dirige de forma directa a la prensa, algo que miembros de la judicatura critican.

Este debate estuvo dentro del Consejo General del Poder Judicial cuando el Tribunal Superior de Cataluña le propuso que aprobaran la figura del ‘juez divulgador’, con el fin de nombrar un enlace entre la prensa y los altos tribunales y se dedicara a explicar y aclarar decisiones judiciales.

Finalmente el Poder Judicial decidió que solo se aprobara en casos concretos para que explicaran a la prensa temas de mayor complejidad técnica e interés público, como contó ECD.