Conde-Pumpido y Narváez integran una comisión en el TC para estudiar el fondo de las sentencias del ‘procés’

Dos magistrados del Tribunal Constitucional llevan semanas trabajando juntos en el fondo de todos los recursos de los presos del ‘procés’. La intención es que todas las sentencias estén puestas antes de junio, pero el calendario está en el aire a la espera de que se produzca o no la renovación de parte de sus miembros.

Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez están analizando uno por uno los 12 recursos que luego se llevarán a Pleno y decidirán entre los 11 magistrados que componen actualmente el tribunal. El perfil de estos dos - Conde-Pumpido experto en derecho penal y Nárvaez con trayectoria relacionada con los derechos fundamentales- fue considerado el más idóneo para que se pusieran manos a la obra sobre el fondo de la cuestión.

Cada recurso se contestará por separado, pero los magistrados buscan jurisprudencia y conectan argumentos procesales con la precisión de un bisturí para que no haya pegas en el resultado. Muchos de los recursos son muy complejos -solo el de Oriol Junqueras tiene 300 páginas- y, por eso, la intención de esta Comisión es que no quede ningún fleco suelto

Desde el inicio, en el Constitucional no quiere mostrar fisuras en un tema tan sensible como el ‘procés’ , aunque algunas fuentes asumen que las sentencias no saldrán por unanimidad, sí quieren conseguir un consenso muy amplio para que no se produzca una imagen de desunión ante Europa.

Creen los magistrados que un fallo muy apretado podría ser utilizado como argumento por los líderes independentistas ante sus recursos en Estrasburgo. Y esto no es baladí, porque si el tribunal europeo cambiara las condenas no solo sería un varapalo jurídico sino también un problema político de calado.

Los plazos

En “el calendario mental” de los magistrados está resolverlo todo antes de julio. Los recursos llevan en sus mesas desde el pasado mes de marzo y esperan que una vez salga el primero, el planteado por la exconsellera Meritxel Borràs, los demás vengan seguidos en cada Pleno (se reúnen una vez al mes).

En cambio, algo que podría trastocar los planes de los magistrados es que Gobierno y oposición renovaran los órganos constitucionales que están vencidos desde hace varios años como el Consejo General del Poder Judicial y cuatro magistrados dentro del Constitucional.

Esto supondría la entrada de aire fresco en el tribunal de garantías, pero también podría suponer un retraso importante en los plazos. Tendrían que “ponerse al día” y, además, los actuales magistrados han vivido desde ese despacho todo el proceso del independentismo desde su inicio con el referéndum ilegal del 1-0.

Comisión del 155

Crear una Comisión de este tipo no es algo habitual dentro del tribunal, pero tampoco es la primera vez que pasa. Sucede cuando se trata de temas de gran calado que necesitan un estudio jurídico completo y profundo y que pueden generar mucho debate interno entre los magistrados.

Para evitar eternizar los Plenos, los magistrados de la Comisión analizan toda la jurisprudencia. Así fue necesario también con todo lo relativo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y su impugnación en ese tribunal.

En ese caso la Comisión la formaron los magistrados Juan Antonio Xiol, con un perfil más especialista en contencioso-administrativo, y Pedro García-Trevijano que es catedrático en derecho Constitucional.

Resolver antes la recusación

Antes de pronunciarse por primera vez sobre la sentencia del ‘procés’, el Constitucional debería resolver la recusación de Antonio Narváez. No es obligatorio, ya que justo la exconsellera Borràs es la única que no recusó al magistrado, pero varias fuentes consultadas consideran que es necesario para no dar una “mala imagen” del tribunal de garantías.

Narváez fue recusado por once de los procesados por comparar el ‘procés’ con el 23-F y añadir que fue “mucho más grave” por sus consecuencias. Las fuentes consultadas indican que creen que no habrá recusación aunque reconocen que hay ciertas discrepancias internas en el Constitucional. Algunos creen que el hecho de que Narváez forme parte de las sentencias puede beneficiar a los líderes independentistas en un tribunal “tan purista” como es el europeo.

Por su parte, la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya se han opuesto a la recusación. En sus informes, ambas partes han pedido que sea rechazada porque contextualizan estas manifestaciones en una conferencia fuera del Constitucional y donde se estaban explicando las decisiones que se adoptaron contra las leyes de desconexión.