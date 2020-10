¿Es delito saltarse la cuarentena siendo positivo en Covid-19?

Hace apenas unos días una mujer que había dado positivo en Covid-19 fue detenida en la playa de Zurriola de San Sebastián practicando surf. Las imágenes del arresto, producido por desobediencia a la autoridad al negarse a salir del agua, rápidamente se convirtieron en virales y coparon los titulares de la gran mayoría de telediarios y cabeceras nacionales. Su irresponsabilidad ha reavivado el debate sobre las consecuencias legales que acarrea saltarse la cuarentena siendo positivo en Covid-19. De hecho, llama la atención la diversidad de sanciones que existen en función del país donde uno se encuentre.

¿Existe algún tipo de sanción en España?

Aunque las imágenes de la surfista donostiarra pueden invitar socialmente a pensar que toda persona que se salte la cuarentena siendo positivo en Covid-19 va a ser detenida, la realidad es bien distinta. De hecho el abogado penalista Arturo González, de Dexia Abogados, aclara que “no, no existe ningún tipo de sanción a nivel penal por saltarse el confinamiento estando infectado por la enfermedad”. Además, añade que “la única sanción que ha existido en este sentido ha sido de carácter administrativo (multa), pero solamente durante los meses de Estado de Alarma, no así en la actualidad”.

Entonces, ¿por qué fue esta persona detenida? El letrado explica que “sólo existe delito si se desobedece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya sea de forma grave o reiterada”. Especialmente, continúa, “si requieren al sujeto en sí para que se vaya a su casa a cumplir el confinamiento y este hace caso omiso”. Una situación que casa totalmente con la de la surfista, ya que desatendió los requerimientos de la policía y no abandonó el agua hasta una hora después de lo indicado, llegando incluso a intentar huir.

Por lo tanto, si esta persona fue detenida, la razón estuvo en que desobedeció a la autoridad y no por saltarse la cuarentena ya que, el propio Arturo González recalca que “no es delito como tal saltarse la cuarentena siendo positivo, al igual que tampoco era delito salir a la calle durante el Estado de Alarma”. No obstante hay que recordar que, en ese caso concreto sí existían sanciones administrativas o multas, algo que de momento no existe para la situación actual.

La situación de otros países

La permisividad existente en España llama poderosamente la atención si se establece una comparación con otros países hispanohablantes, donde el Código Penal establece sanciones más severas por violar las medidas sanitarias que buscan impedir la propagación de la pandemia. Por ejemplo, Colombia incluye en su legislación penas de cuatro a ocho años de prisión, Perú de seis meses a tres años, o Argentina, que contempla penas de seis meses a dos años de cárcel.

Sobre esta situación Arturo González considera que “