El exjefe de Asuntos Internos denuncia que la Policía ha omitido información sobre la ‘Kitchen’

El comisario Marcelino Martín Blas ha enviado un escrito al juez Manuel García-Castellón para reprocharle que los investigadores no hayan aportado toda la documentación relativa al exjefe de Asuntos Internos. En particular, Martín Blas quiere que se incluyan todas las anotaciones que se han encontrado en la agenda de José Manuel Villarejo y cuyo contenido obra en la Audiencia Nacional, pero no ha sido incorporado a la pieza número 7 del caso ‘Tándem’, la conocida como ‘Operación Kitchen’.

En el escrito del pasado mes de abril, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, la defensa de Martín Blas recuerda al juez que fue el propio magistrado quien solicitó a los investigadores que remitieran al Juzgado de Instrucción número 6 que lleva el caso todo lo que relacionara al anterior jefe de la Unidad de Asuntos Internos con la operación ‘Kitchen’.

Fue en octubre cuando los agentes enviaron un extenso informe que incluía documentación intervenida en los registros al domicilio de Villarejo como una investigación patrimonial a Martín Blas y a su familia llamada operación “Party”, o grabaciones entre el exjefe de Asuntos Internos y Villarejo.

Sin embargo, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos que se encarga de las pesquisas no incluyeron ninguna de las anotaciones de la famosa agenda del comisario Villarejo y el letrado de Martín Blas explica que al haberla conseguido “extrajudicialmente” ha encontrado ahí abundante información que también tiene que ver con él.

El ‘pequeño Nicolás’

En el escrito presentado en el Juzgado el pasado 12 de abril se detallan todas las anotaciones que Villarejo hizo sobre el exjefe de Asuntos Internos. Señala al exDirector Adjunto Operativo Eugenio (DAO) Eugenio Pino, al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago por “maniobrar buscando la imputación de Marcelino Martín Blas” en el caso del ‘pequeño Nicolás’.

Aporta para ello las notas manuscritas de junio de 2016 relativas a conversaciones con el exDAO Eugenio Pino que le “dice que hay que ir a por todas contra MARCEL”, o que “quiere joderlo como sea”. También Villarejo escribe sobre Fuentes Gago que “está decidido a dar caña a MARCEL y a RUBÉN [el inspector Rubén Eladio]”. Dice la defensa de Martín Blas que estas notas ponen de manifiesto que “existían planes para liquidarle profesional y personalmente”.

La grabación del ministro Fernández Díaz

En el escrito incorpora también las anotaciones que Villarejo realizó en relación a la filtración de la grabación del entonces Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el responsable de la Oficina Anti Fraude de Cataluña Daniel De Alfonso.

Villarejo muestra sus sospechas en torno a que la autoría de la grabación corresponde a García Castaño como, por otro lado, así reconoció el propio exjefe de la UCAO en su última intervención en la Comisión Kitchen en el Congreso de los Diputados. Dice el escrito a García Castellón que, a pesar de que Villarejo sabía quién había grabado al exministro inició una “terrible campaña de difamación” contra Martín Blas atribuyéndole a él la autoría.

Para ello, se valió de periodistas como Carlos Herrera o Ana Rosa Quintana que trasladaron esta versión en los medios de comunicación. “CARLOS HERRERA: llamó muy temprano y se le dio todos los detalles. Lo contó perfectamente y mañana piensa seguir señalando a Marcelino como autor de la grabación”, escribió Villarejo en su agenda. “ANA ROSA: le conté en líneas generales los datos. Sabía que había hablado con Herrera”.

Cataluña y el pendrive de los Pujol

En otra anotación de agosto de 2016 Villarejo refleja que el exDAO Pino dice que se llevó todas las notas informativas “de Cataluña, Andorra y otras”. “Uno de los argumentos que se utilizó en la campaña de difamación contra Marcelino Martín Blas es la calumnia de que se las había llevado Marcelino”, relata la defensa del exjefe de Asuntos Internos al juez.

Sobre Martín Blas ha estado la sombra de haber participado en una supuesta operación coordinada entre la Policía y el Gobierno de Mariano Rajoy entonces, conocida como ‘Operación Cataluña’, para buscar investigar a los políticos catalanes y rebajar las pretensiones independentistas.

Lo cierto es que el juez Manuel García-Castellón, que ya tiene abiertas más de 30 líneas de investigación en este caso, no ha iniciado ninguna relativa a este asunto, a pesar de que el propio Villarejo ha remitido varios escritos al magistrado en los que asegura que existió y que se siente “muy orgulloso” de haber participado; además de que tiene información para abrir “otras 100 piezas más”.

En este escrito de Martín Blas se incluyen también anotaciones sobre el asunto del pendrive del caso Pujol que estaba siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid y por el que tanto Pino como el inspector jefe Bonifacio Díaz fueron absueltos. En septiembre de 2017 Villarejo escribió sobre Pino “propuesta para que le ayude en el tema del pendrive”, “dice que va a declarar y que quiere que le ayude como testigo”.

Además, Martín Blas afea a los investigadores que no hayan puesto en manos de la Fiscalía o del Juzgado la investigación que Villarejo hizo de su patrimonio para “dilucidarse las correspondientes responsabilidades criminales”.