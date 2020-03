La familia Franco demanda al Gobierno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la exhumación del dictador

La familia Francisco Franco ha demandado al Gobierno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la exhumación del dictador, tal y como adelantó este digital. El recurso dice que se ha vulnerado el derecho de los familiares a decidir el destino de los restos mortales de Franco y expresa que el Ejecutivo “ha expropiado el cadáver”.

Considera el texto presentado al TEDH que los acuerdos del Consejo de Ministros, en los que se decidió la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos y su inhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo se saltan los derechos contemplados en el Convenio Europeo. Esta decisión la corroboró la sentencia del Tribunal Supremo y, posteriormente, el Tribunal Constitucional por lo que a los Franco la vía de Estrasburgo es la única que le queda para mover los restos del dictador.

El escrito alude al derecho a la vida privada y familiar porque considera que se hizo una ley singular, de caso único, con apariencia de una legislación imparcial. “Sacaron una ley de caso único disfrazada de ley de carácter general. Dicen que la hacen para exhumar a todas las personas que estén enterradas en el Valle de los Caídos y que no sean víctimas de la guerra y, sin embargo, solo ha empezado el proceso de exhumación de una persona”, explica Luis Felipe-Utrera Molina, abogado de la familia.

Si el Tribunal falla a favor de la familia, España tendría que pagar una indemnización e incluso, eventualmente, el dictador podría ser exhumado nuevamente. Sin embargo, fuentes jurídicas aseguran que este supuesto es extremadamente complicado aunque existe un precedente sucedido en un caso en Polonia.

La familia acusa al Gobierno de “secuestrar” la tumba

Además, los familiares del dictador acusan al Ejecutivo de un “secuestro” del féretro, tal y como contó ECD, porque no pueden acudir a visitar la tumba sin el permiso del Gobierno.

“La familia no tiene la llave dle panteón, que está controlado por el Gobierno”, explica Utrera-Molina, el abogado de los Franco. Para tener acceso a la cripta, deben avisar al Ejecutivo con, al menos 24 o 48 horas de antelación, y no puede visitarlo nadie que no sea relativo a la familia.