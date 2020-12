El fiscal de la ‘Kitchen’ intenta saber si Baltasar Garzón filtró información a Eugenio Pino

La Fiscalía Anticorrupción quiere saber qué información tenía el ex juez Baltasar Garzón sobre la pieza ‘Kitchen’ que se investiga en la Audiencia Nacional. Qué datos conocía y cuáles transmitió al ex Director Adjunto de la Policía Eugenio Pino, a quien ahora defiende el despacho de abogados de Garzón tras su imputación en la causa del espionaje a Bárcenas.

“Abogado G”, escribió Pino al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, que también está siendo investigado en esta causa judicial. Este intercambio de mensajes consta en un informe de la Unidad de Asuntos Internos adelantado por El Independiente del que todavía no se conoce íntegramente el contenido. El ex DAO dice a Martínez en 2016 que el juez va a abrir un procedimiento a Asuntos Internos por coaccionar al que era chófer de Bárcenas. Algo que, por el momento, no hay constancias de que haya sucedido.

“¿De verdad has oído eso?”, pregunta Martínez. “Mi abogado, sí”, contesta Pino. El despacho de Ilocad que dirige Garzón lleva la representación desde el principio de la causa no solo de Pino, sino también del comisario Enrique García Castaño. Por eso, el fiscal Miguel Serrano en la última declaración de Pino el pasado 14 de diciembre insistió en conocer este punto.

Preguntado si “G” era Garzón, Pino respondió con evasivas, diciendo que él tenía muchos abogados. Además, el fiscal hace referencia a otros mensajes que el informe de la Policía reproduce de un volcado del móvil de Martínez. En uno de ellos escribe “Abemus Garzón”. Anticorrupción quiso saber si se trataba del ahora letrado, pero no consiguió que Pino fuera claro en este punto.

Anticorrupción pide volver a citar a Pino

La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a solicitar al juez Manuel García-Castellón que cite a Pino para esclarecer todo lo relativo a los fondos reservados con los que se pagó al ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos entre 2013 y 2015 que duró el operativo policial.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha rechazado, sin embargo, esta declaración si bien ha solicitado el Ministerio de Interior una batería de nuevas diligencias para que aporten la información relativa a los fondos reservados en esos años.

García-Castellón en un auto del 21 de diciembre al que Confidencial Digital ha tenido acceso concluye que “la declaración del Sr. Pino no resulta necesaria en este momento, sin perjuicio que, de la respuesta que se obtenga del Ministerio del Interior se recabe nueva información que pueda justificar su presencia de nuevo en sede judicial”.