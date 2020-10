La Fiscalía va a pedir el archivo de la causa contra Corinna Larsen

La Fiscalía va a pedir el archivo de la ‘pieza Carol’, que investiga un supuesto encargo de espionaje de Corinna Larsen, la ex amiga del rey Juan Carlos I, al comisario jubilado José Manuel Villarejo, según aseguran fuentes jurídicas a Confidencial Digital. Larsen no prestará declaración en la Audiencia Nacional si el juez instructor Manuel García-Castellón decide finalmente cerrar el procedimiento que él mismo reabrió el pasado mes de julio.

La empresaria alemana tendría que haber declarado el pasado 28 de septiembre desde Londres. El juez trató sin éxito que la cita no se anulara: primero pidió a la empresaria que se trasladara a España. Ante su negativa se prestó a viajar él a Londres, pero las restricciones por el Covid-19 frustraron también esta opción. Entonces, García-Castellón solicitó que se hiciera desde la embajada de España en Londres. Algo que tampoco llegó a suceder porque la Fiscalía argumentó que era necesario solicitar una orden internacional.

García-Castellón aplazó la declaración ‘sine die’ y ahora fuentes del caso apuntan a que es probable que nunca se produzca. La Fiscalía va a pedir el cierre del caso porque considera que no se dan los requisitos para el delito de cohecho del que se acusa a Villarejo y a la ex amiga del rey. Un archivo que también solicitaron la semana pasada tanto la defensa de Larsen como la del ex comisario.

Los escritos enviados al juez ahondan en esta línea: de haber contratado ella los servicios de Villarejo para un presunto espionaje, los hechos sucedieron cuando él ya no era policía porque estaba jubilado, por lo tanto no habría delito.

El comisario se jubiló en la primavera de 2016 y el presunto encargo que la empresaria le hizo –descubrir si una empleada suya estaba pasando información personal al rey- se produjo en octubre de 2016, cuando Larsen y el ex comisario se reunieron en la capital británica.

Una pieza cerrada y reabierta

La pieza número 5 del caso ‘Tándem’ o caso Villarejo se archivó provisionalmente en septiembre de 2019 por el anterior instructor de la macro-causa, Diego de Egea. El magistrado no veía indicios suficientes para continuar investigando ni al comisario ni a su socio.

Según fuentes de la causa, los indicios ahora tampoco han cambiado por lo que la decisión del actual instructor de reabrirla causó cierta sorpresa. García-Castellón argumentó que lo hacía a tenor de unas nuevas grabaciones de las que había tenido conocimiento y que provenían de lo incautado en el domicilio del comisario. Algo con lo que el Ministerio Fiscal tampoco se mostró de acuerdo: los audios constaban en la causa desde inicios del 2019.

Podemos pide involucrar a Álvaro de Orleans y Villar Mir

Por otro lado, la formación de Pablo Iglesias, que actúa como acusación popular, se ha opuesto a la petición de la empresaria alemana de archivar la causa. Y va más allá. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional ha pedido que se amplíe la lista de imputados y se cite a Álvaro Jaime de Orleans-Borbón, el primo del rey emérito, al abogado Dante Canónica y al empresario Juan Miguel Villar Mir.

Hasta el momento García-Castellón mantiene como imputados además de a Larsen y a Villarejo, al antiguo socio de este Rafael Redondo y al empresario Juan Villalonga que supuestamente introdujo a la empresaria.

Podemos considera que las grabaciones incorporadas al sumario revelan también delitos de blanqueo de capitales, cohecho y pertenencia a grupo criminal de los nombres que ahora incriminan.