Un informe clave de Asuntos Internos sobre las nuevas agendas de Villarejo y la ‘Kitchen’ llega al juez

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha entregado al juez del caso ‘Kitchen’ un extenso informe sobre las referencias de la operación para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en las nuevas agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tiene en su poder también más informes de los investigadores sobre otras piezas de la macrocausa ‘Tándem’ que irá colocando en sus respectivas investigaciones en las próximas semanas, según fuentes judiciales.

Estas revelaciones son determinantes porque el juez da mucho más valor a lo que Villarejo escribió en estos años que a lo que pueda declarar ahora en sede judicial, apuntan fuentes de la instrucción.

La macrocausa que indaga en las operaciones ilegales de Villarejo acumula ya una treintena de piezas separadas y es en la número 28 en la que se incautaron las ‘nuevas agendas’ que van, al menos, desde 2007 hasta 2015. Es en esta pieza en la que Asuntos Internos ha presentado el informe de la ‘Kitchen’ así como varios más relacionados con otras piezas.

Todos ellos permanecen todavía secretos porque se está haciendo un minucioso trabajo para expurgar el material que pueda afectar a la intimidad de las personas que aparecen y los datos personales de los conversadores con el comisario. Una vez finalice esta ‘limpieza’ se darán a conocer a las partes en cada una de las investigaciones correspondientes.

La incorporación de estos informes de la Policía a las diferentes piezas puede suponer un nuevo tsunami dentro de la investigación. De hecho, ya está teniendo las primeras consecuencias en algunas como en la pieza número 18, conocida como proyecto ‘Brod’. El juez eliminó hace dos semanas como investigado al presidente del diario ‘La Razón’, Mauricio Casals, por el supuesto encargo a Villarejo para obtener información de los hermanos Pérez Dolset y añadió como investigado a un periodista, si bien después de escucharlo declarar ha decidido desimputarlo.

Las agendas no salen de la caja fuerte

Las 13 agendas que fueron incautadas en el domicilio del comisario el pasado mes de octubre están guardadas en la caja fuerte del Juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, explican fuentes que han tenido acceso a ellas. Y, por el momento, García Castellón no tiene intención de sacarlas de allí.

Así lo expone en un auto de este mes de mayo, adelantado por ‘Abc’, en el que el instructor dice que para evitar que circulen “copias no sujetas a control” permite que las partes del proceso judicial vayan a consultarlas allí, pero de momento no las proporcionará íntegras ni a las acusaciones ni a las defensas.

Por ahora solo se conoce todo lo que Villarejo escribió entre 2016 y 2017 porque esas primeras notas se incautaron en la detención del comisario hace más de tres años, pero poco ha trascendido del contenido de estas anotaciones con las que la policía se hizo en el segundo registro a su domicilio en 2020. Villarejo trabajaba de manera metódica “como trabajan los agentes de inteligencia”, dicen fuentes cercanas a la investigación, y apuntaba todo lo que hablaba y escuchaba. Por esto, para los investigadores estas notas tienen mayor veracidad que lo que él pueda declarar ahora.

La próxima cita es este miércoles. El comisario fue citado inmediatamente después de haber desvelado el pasado jueves en la Comisión de Investigación ‘Kitchen’ del Congreso de los Diputados que hablaba directamente con Mariano Rajoy. “Yo tuve contacto con el señor Rajoy directamente en esta operación”.

El juez de la Audiencia Nacional no está pendiente del desarrollo de esta Comisión, según fuentes cercanas, pero esta revelación apuntando al ex presidente del Gobierno supuso una sorpresa para los investigadores, ya que Villarejo no ha sostenido esto ante el magistrado en declaraciones anteriores.

García Castellón ha citado también a Francisco Martínez, precisamente, por nuevas anotaciones en las que el ex secretario de Estado de Seguridad aparece involucrado.

El levantamiento del secreto y la imputación de Cospedal muy cerca

Dentro de la pieza ‘Kitchen’, el juez mantiene una parte secreta que está muy cerca de dejar de serlo. El plazo se vence a mediados de junio y, aunque existe la posibilidad de prórroga, fuentes cercanas al magistrado señalan que no tiene intención de prorrogarlo más.

García-Castellón está esperando a levantar el secreto de sumario para imputar a la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, a su marido el empresario Ignacio López del Hierro y a su ex jefe de Gabinete José Luis Ortiz. Quiere que tanto ella como su marido, a quien tiene pensado llamar a declarar desde hace meses como informó este digital, tengan acceso a todo lo que está en la causa para poder acudir con conocimiento de por qué se les investiga.