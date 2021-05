Funcionarios de prisiones presentan una denuncia contra los directores de las cárceles por no dejarles votar en horario laboral

Las siete prisiones de Madrid y los tres Centros de Inserción Social (CIS) fueron este martes un hervidero debido a la jornada electoral en la capital. El Ministerio de Interior se apoyó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia madrileño (TSJM) para denegar peticiones de funcionarios que querían ir a votar por la mañana alegando que podían hacerlo por la tarde al finalizar la jornada. El sindicato mayoritario de prisiones, ACAIP-UGT, presentó una denuncia a última hora del día contra el Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias y los directores de seis de los siete centros por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de prevaricación administrativa.

Los funcionarios denuncian que no se les ha respetado el derecho de hacer uso de cuatro horas laborales como al resto de trabajadores de la Administración. “No procede su petición”, era la respuesta por escrito que este mismo martes ofrecía el director de la cárcel de Soto del Real a un trabajador con jornada de ocho de la mañana a tres de la tarde. “Le informo que no procede su petición dado que dicho derecho puede ejercitarlo durante el resto de la jornada de votación establecida para ello, la cual, según normativa de convocatoria, se iniciará a las 9.00 y finalizará a las 20.00 del día reseñado”.

Este no es un escrito asilado. Este diario ha tenido acceso a diferentes documentos de otras cárceles como la de Navalcarnero y Valdemoro en las que la dirección del centro también contesta de forma negativa a peticiones de este tipo.

El vídeo del día Monasterio tira la propaganda de Femen a la basura

La regulación de los procesos electorales específica que los trabajadores pueden disponer de “hasta cuatro horas libres para el ejercicio del derecho del voto, que serán retribuidas”. En este sentido, el subdirector general de recursos humanos de Instituciones Penitenciarias, Eugenio Arribas, remitió una nota el pasado 19 de abril con motivo de las elecciones para especificar que eran las direcciones de cada centro penitenciario las responsables de “adoptar las medidas necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio activo”.

Sin embargo, según diversas fuentes de distintas cárceles madrileñas los directores de los centros no han dado este permiso al personal que trabajaba bien de mañana o bien de tarde argumentando que podían ir en el espacio del día que no ocupara la jornada laboral y apoyándose para ello en una sentencia sobre el caso de un Guardia Civil. La única excepción se ha producido en la prisión de Aranjuez, contra cuyo director no se dirige la denuncia.

Para los trabajadores se ha hecho una interpretación restrictiva del permiso de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Según el horario de trabajo y coincidencia de apertura de las mesas electorales, al personal de Instituciones Penitenciarias le correspondería un permiso de tres horas y para el personal de horario especial, el permiso sería de cuatro.

No obstante, en una resolución de la Junta Electoral Central de este mismo martes, a la que Confidencial Digital ha tenido acceso, se archiva una solicitud interpuesta por la Asociación Tu Abandono Me puede Matar porque el organismo considera que con la documentación aportada los trabajadores pueden ejercer su derecho al voto y consideran ajena a su competencia "cualquier controversia de naturaleza laboral". La decisión ahora la tienen los tribunales.

El fallo del Guardia Civil

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestimó en 2011 el recurso que un Guardia Civil había interpuesto contra la Dirección General del cuerpo por un asunto similar.

Sucedió en las elecciones generales de 2008 cuando un agente de Tráfico de Ponferrada quiso que le concedieran cuatro horas extraordinarias y festivas o el disfrute de un día festivo a su elección por no haber utilizado las cuatro horas completas para ejercer su derecho al voto. El Guardia Civil sí pudo votar, y así lo recoge la sentencia, y ningún otro miembro del cuerpo tuvo problemas para ejercer el derecho al voto.

El Tribunal declaró por tanto, que garantizar el derecho al voto no quiere decir que se tengan que hacer uso de las cuatro horas por completo. “Ningún sentido tiene facilitar horas dentro del horario laboral si se dispone de horas libres en ese mismo día, puesto que ese no es el espíritu y finalidad de la norma citada, que pretende facilitar el derecho al voto, no establecer un permiso de cuatro horas”, dice la sentencia.

Recogieron los magistrados que, en ese caso ,el derecho al voto estaba garantizado y “no se trata de compensar con tiempo libre el trabajo realizado en una jornada electoral y, sobre todo, por parte del personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Los expertos en derecho consultados por ECD opinan que aunque las circunstancias son parecidas esa sentencia no es aplicable a este caso.

La delegación del Gobierno y los sindicatos

Dado que algunos funcionarios creyeron que podría ocurrir este choque con la Administración solicitaron de forma individual a la Delegación del Gobierno que se pronunciara al respecto. En una resolución del 29 de abril, a la que ECD ha tenido acceso, la delegación de Gobierno resuelve que “los interesados tienen reconocido legalmente el derecho al voto en el proceso electoral, disponiendo para ello de un máximo de 4 horas retribuidas, instando al Centro Penitenciarios y a los horarios a acordar la franja laboral en la que podrán ejercer tal derecho”.

“Al estar las prisiones tan alejadas de los núcleos urbanos, los trabajadores necesitan pedir este permiso. Lo que ha ocurrido es que como el lunes era festivo en Madrid, no se han organizado los turnos y esto no puede ser”, explican desde el sindicato CSIF.

“Somos el único sector al que no nos han dado las cuatro horas. Habrá gente que lo solicite y gente que no, no todo el mundo va a pedir las cuatro horas, pero esto no ha pasado en otras administraciones como Hacienda o Tesorería”, aseguran en el sindicato APFP, que también solicitó a la Junta Electoral provincial que se pronunciara al respecto.

Por su parte, Instituciones Penitenciarias niega que haya coartado el derecho al voto de los trabajadores y argumenta que no es necesario acudir a votar en el horario laboral si, como es el caso de estos funcionarios, la jornada ocupa únicamente una parte del día.