Jueces y abogados concluyen que la carta de Sánchez vulnera la ley electoral

Mitin de campaña a las elecciones europeas del PSOE en Gijón. Participan Pedro Sánchez, Adrián Barbón, Begoña Fernández y Jonás Fernández.

La citación de Begoña Gómez a cinco días de las elecciones ha avivado el discurso político tanto por parte de la izquierda como de la derecha. La decisión del juez Juan Carlos Peinado, el titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que investiga el caso, motivó que el presidente del Gobierno escribiera otra carta a la ciudadanía, la segunda en seis semanas.

Pedro Sánchez afirmó que era “extraño” que un magistrado se saltara “la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos”.

Asimismo, fuentes del Gobierno, señalaron que llamar a declarar a la esposa del presidente como investigada el próximo 5 de julio esconde una “intencionalidad política”. En este sentido, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha reiterado este miércoles la existencia de la “ley no escrita” que menciona Sánchez en su misiva y ha recordado que el Tribunal Supremo avaló que no se dictaran “cuestiones judiciales en procesos electorales para no poder alterar los posibles resultados electorales", algo que, ha añadido, “no se ha respetado” esta vez.

Rechazan que Peinado sea sancionado

La Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), en su artículo 52, establece que se prohíbe a los jueces, magistrados y fiscales a “difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades de campaña electoral”. Confidencial Digital ha consultado esta cuestión con varios jueces de lo contencioso y coinciden en lo mismo: presente o no el PSOE una denuncia contra Peinado, no tendría recorrido porque el magistrado “está haciendo su trabajo”.

“No tendría encaje en absoluto. El juez no está haciendo campaña electoral, es su trabajo como juez de instrucción y se le está atribuyendo una intención a una acto que, de por si, no lo tiene”, aseguran.

Antonio Benitez Ostos, Socio Director y Fundador de Administrativando Abogados, coincide con los magistrados en que la citación judicial “no supone realizar por parte del juez en este caso, ninguna actividad de campaña electoral, ni difusión de propaganda electoral” y tampoco atenta contra “los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales, que son los que han de salvaguardarse”.

Begoña Gómez no está implicada en la campaña

Otro de los argumentos que rechazan la tesis de que el juez podría haber realizado una actividad de campaña electoral es que la mujer del presidente “no forma parte de las instituciones del Estado, ni del Gobierno”, como recuerdan los jueces consultados por ECD. Aunque Begoña Gómez sea afiliada del partido socialista, ella no está haciendo campaña ni es candidata.

“Lo que está pasando es que los políticos están utilizando la citación como arma arrojadiza”, explican.

La carta de Sánchez como campaña electoral

Abogados y magistrados rechazan, por tanto, que Peinado llegue a ser sancionado por la Junta Electoral Central. Sin embargo, la carta de Pedro Sánchez sí que puede ser objeto de denuncia por vulnerar la ley electoral. Aunque no es un asunto “claro y diáfano”, argumentan las fuentes jurídicas, si el PP u otro partido decide llevar el caso ante la JEC requeriría que este organismo hiciera una interpretación.

Juristas en contencioso sostienen que la misiva de Sánchez sí que es un acto de campaña electoral, pues toma la declaración de su mujer para “arremeter a partidos políticos contrarios” y utiliza electoralmente este asunto para “tratar de generar empatía y movilizar a su electorado”. Lo que, según los últimos 'trackings' del PP, ha conseguido.

El Gobierno no debe influir en el voto

Antonio Benítez recuerda que la LOREG fija que “los poderes públicos sólo pueden realizar durante el período electoral, una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores”.

Por tanto, Pedro Sánchez, en tanto que presidente del Gobierno, no puede verter manifestaciones de carácter electoralista y debe mantener la neutralidad. Partiendo de esta base, Benítez afirma que este artículo se vería vulnerado con la carta de Sánchez.

El letrado también apunta que la conducta de la ministra Pilar Alegría, que declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el PP se encuentra en "una campaña del fango" junto a Vox y a "grupos ultraderechistas", vulnera la ley electoral. “Y ello es de mayor gravedad, porque no es posible medios institucionales para reclamar el voto para sí, criticando a la oposición”, concluye.

Sánchez, sancionado por la JEC

El presidente del Gobierno ha sufrido hasta cuatro varapalos por parte de la JEC. A finales de abril, el organismo abrió un expediente sancionador a Sánchez por vulnerar el principio de neutralidad política durante la campaña para las catalanas. En su visita a Oriente Medio, hizo unas declaraciones en apoyo al candidato del PSC, Salvador Illa, que fueron denunciados por ERC.

En las elecciones gallegas, unos meses antes, el presidente del Gobierno fue acusado por lo mismo al haber anunciado en el astillero de Navantia la construcción de un nuevo buque de la Armada en Ferrol (A Coruña), que conllevaría la creación de 1.800 empleos y una inversión de 439 millones de euros.

La JEC multó al presidente por hacer “electoralismo” y valerse de los “medios públicos” cuando criticó en un acto institucional en Bruselas los pactos entre PP y Vox en plena campaña electoral del 23J. También recibió otra sanción, la primera, en 2019 por unas manifestaciones que hizo en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de la Sexta.

Asociaciones judiciales critican a Sánchez

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más importante, y el Foro Judicial Independiente han firmado este miércoles un comunicado conjunto en el que aseguran que es “muy poco edificante” que el “máximo responsable del poder Ejecutivo, traslade a la ciudadanía la idea de que un juez dicta sus resoluciones con intereses electoralistas.

Por otro lado, la misiva de Sánchez también causó revuelo en redes sociales. Magistrados, juristas y abogados expresaron su rechazo a las acusaciones de los socialistas e indicaron, una vez más, que se trataba de una vulneración a la independencia judicial y defendieron la labor del titular del juzgado de instrucción de Madrid.

Gonzalo Boye, el representante de Puigdemont y otros políticos independentistas, incluso le ha quitado hierro al asunto y aseguró que él ha asistido a diligencias judiciales los fines de semana sin que ello supusiera “lawfare” -en relación a la citación de testigos un domingo. “La realidad de los Juzgados de Instrucción es esa y no otra... Bienvenidos al estado de la Justicia”, afirmó.

He asistido a diligencias judiciales en sábados, domingos y festivos sin que se me haya ocurrido pensar que era Lawfare... la realidad de los Juzgados de Instrucción es esa y no otra... bienvenidos al estado de la Justicia. — Gonzalo Boye (@boye_g) June 5, 2024

Asimismo, hubo otra noticia que saltó el martes que no pasó desapercibida por algunos magistrados. Se dio a conocer que Pilar del Castillo, eurodiputada del PP y número nueve en la lista para las elecciones del 9-J, estaba siendo investigada por si ella y varios de sus socios conspiraron y presentaron una denuncia falsa a un empresario.

En tono sarcástico, algunos magistrados comentaron por redes sociales, haciendo referencia a la carta de Pedro Sánchez: “Otro juez que no sabe la Ley no escrita...”.