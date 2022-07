Jueces y abogados critican que Jennifer Lara haya mostrado la cara de su hija en el vídeo en el que entrega a la menor a su expareja

Hace unos días, una ex concursante de Mujeres, Hombres y Viceversa (MyHyV), Jennifer Lara, realizó un vídeo en directo en su cuenta de Instagram en el que mostraba cómo la Policía iba a su casa para obligarle a entregar a su hija, menor de edad, a su padre.

Todo comienza en septiembre de 2020. Los padres de la menor se separan y firman un convenio en el que se le concede a la madre la custodia de la niña de dos años hasta que cumpliera los tres, que entonces, pasaría a ser compartida.

Dicho acuerdo manifestaba que, si uno de los progenitores se ausentaba de Valladolid, ciudad de residencia de ambos, la custodia pasaría automáticamente al otro.

Incumple el convenio

En abril de 2021 la joven comunicó que se mudaba a Alicante por haber encontrado trabajo y que se llevaba a la niña. Por este motivo, desde el juzgado de Familia le solicitaron que regresara de inmediato a la menor a Valladolid o, si no, la custodia pasaría a ser del padre.

Al no cumplir con ello, se le impuso una multa de 40 euros por día que el padre no tuviera a la menor.

Finalmente la Policía acudió a su domicilio hace una semana para obligarla a entregársela al padre. En esos momentos, decidió hacer un directo en Instagram, donde tiene 700.000 seguidores, para mostrar todo lo que estaba viviendo. El vídeo, en el que se muestra en todo momento el rostro de la menor, cuenta con una duración de 12 minutos y acumula ya casi 12 millones de reproducciones.

“No me quiero ir con papá”

En él, se pueden escuchar los gritos y llantos de la pequeña que, asustada por ver a su madre llorar, el despliegue policial y los nervios de los presentes decía: “No me quiero ir con papá”.

Estas imágenes han causado un gran revuelo en el mundo judicial. Jueces y abogados especializados en familia y en otras materias han criticado duramente que el rostro de la menor sea visible en todo momento e, incluso, han acusado a Jennifer Lara de hacer el vídeo por conseguir seguidores.

“Con los niños no se mercantiliza”

Delia Rodríguez, socia directora de Vestalia Abogados de Familia, ha sido muy tajante en redes sociales: “Por si todavía no ha quedado claro, con los niños no se mercantiliza, con los niños no se juega, a costa de los niños, y en su perjuicio, no se buscan intereses económicos, a su costa tampoco se suman seguidores ni audiencia”, ha apuntado.

Gustavo Martín, juez de Marca de la Unión Europea, también ha querido aportar su opinión al respecto: “Hagáis lo que hagáis, proteged a los menores y no compartáis estas imágenes. Y ya de paso, si no lo grabáis, mejor. Se podría haber grabado sin sacar a la menor en ningún momento”.

“Bastante tiene la menor con vivir así su infancia”

Por otro lado, Natalia Velilla, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Familia ha mostrado estar indignada por la situación en su cuenta de Twitter: “Esta sociedad de los golpes de pecho, de los teams y la viralización de imágenes descontextualizados… ¿la vida propia es tan aburrida que tenemos que meternos vidas ajenas, llevándonos por delante la imagen de una menor que bastante tiene con vivir su infancia así, llevándolo al extremo de tener que intervenir la policía judicial?, ha relatado.

Este periódico se ha interesado por saber si en estos casos, la Fiscalía de Menores puede poner una denuncia por mostrar el rostro de la menor en redes si el padre no denuncia, y Velilla ha respondido que sí, pero que no suele ser lo común.

Toda historia tiene dos versiones

Además, ha relatado en sus redes que toda historia tiene dos versiones y que las resoluciones judiciales deben ser cumplidas. A ello ha añadido que un juez, antes de dictar sentencia sobre uno u otro progenitor, ha evaluado la situación y ha decidido conforme al derecho por lo que, si la parte no está conforme, que recurra.

A estas declaraciones se han sumado otros profesionales del Derecho, que también han criticado a todos los que están compartiendo el vídeo: “¿No se os cae la cara de vergüenza compartiendo un vídeo en el que se ve la cara de una menor?” o “es indignante que se haya creado un hashtag para hablar sobre el vídeo y compartirlo”

La Fiscalía pide 7 meses de prisión para Jennifer Lara

Por otro lado, el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid juzgará en los próximos meses a Jennifer Lara, que será asesorada por Navarro&Abogados. Según el auto al que ha tenido acceso Confidencial Digital, la Fiscalía solicita 7 meses de prisión por un delito continuado de desobediencia a la autoridad.

En cambio, la acusación particular pide tres años: uno por este delito y dos por sustracción de menores. Además de una indemnización de 10.000 euros y de cuatro años de inhabilitación de la patria potestad.

Jennifer Lara ha mostrado su versión en numerosos medios de comunicación y ha explicado que, en todo momento, el padre de su hija no ha querido hacerse cargo de ella desde que ésta cumplió cuatro meses.