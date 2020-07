Jueces y funcionarios de la Audiencia Nacional se enfrentan por las plazas de aparcamientos

Los aparcamientos en las sedes judiciales de Madrid se están convirtiendo en un conflicto entre funcionarios y jueces tras el confinamiento. Después de las protestas en los juzgados de Plaza de Castilla por la decisión de la decana de reservar plazas, el problema se ha extendido al parking de la Audiencia Nacional.

En el edificio de la calle Goya 14, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tiene un aparcamiento de titularidad pública en el que nunca ha habido problemas por las plazas. Hasta ahora la fórmula era el orden de llegada hasta que se cubrían las 80 que hay.

Sin embargo, desde que la mayor parte de la actividad ha vuelto a los juzgados, tras la etapa más dura del Covid-19, se ha rescatado un acuerdo de la sala de Gobierno de 2012, cuando el presidente de la AN era Ángel Juanes, en el que se especifica que solo 10 de esas 80 plazas son para funcionarios y el resto para magistrados, letrados y algunas para seguridad y prensa.

El hecho de que trabajadores del Tribunal Supremo (a 10 minutos) y de la otra sede de la AN hayan estado aparcando allí, unido a que más profesionales se trasladan en coche propio para evitar coger el transporte público, ha convertido esas 80 plazas en un punto de conflicto.

“No ponemos pega en que haya plazas reservadas para el cuerpo de seguridad o incluso para algún magistrado para casos urgentes. Pero lo que no podemos entender es que hagan trato discriminatorio entre cuerpos”, explica Jesús Hernández, responsable del sector de la Administración de Justicia de CCOO. “En general los aparcamientos de las sedes judiciales se están utilizando de manera inadecuada y clasista. El aparcamiento no puede ser en ningún caso un privilegio de ninguna categoría profesional”.

Los sindicatos están dialogando con el Ministerio de Justicia, porque este parking es de su jurisdicción, y con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro para que esto no se traduzca en un problema mayor como el que ha ocurrido en Plaza de Castilla. Fuentes de esa negociación indican que hay buena disposición y que Navarro se ha comprometido en las próximas semanas a añadir más plazas a esas 10 que ahora son para los trabajadores públicos.

En Plaza de Castilla siguen las caceroladas

El asunto en los juzgados de Plaza de Castilla tiene un tono más elevado. La decana, María Jesús del Barco, publicó una resolución a mediados de junio por la que, desde ese momento, se establecía un orden en los aparcamientos.

Del Barco explicaba las razones de esta decisión a Confidencial Digital: “es evidente que jueces y letrados de la administración de Justicia no pueden llegar tarde a un juicio porque no se puede celebrar. Seguramente en el Ministerio quien aparca es el ministro y si no hay plaza para aparcar quien se queda sin aparcar no es el ministro”.

Los funcionarios comenzaron unas semanas de protestas con caceroladas en la puerta del decanato cada día. Protestas que han reducido la intensidad, pero que permanecen cada martes. “No se ha sentado a dialogar con los sindicatos, a pesar de que se lo hemos pedido reiteradamente”, explica Hernández.

En Plaza de Castilla hay un total de 831 plazas y cada día trabajan allí más de 1.500 personas. Los sindicatos de Justicia de la Comunidad de Madrid aseguran que no están dispuestos a ceder y han realizado una petición por escrito para que la decana comparezca en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones.