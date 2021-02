Una juez investiga por denuncia falsa al exjefe de la Policía Judicial de Madrid que aparece en ‘Kitchen’

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga al exjefe de la Policía Judicial de Plaza de Castilla, Pedro Agudo -recientemente ascendido a comisario- por delitos de denuncia falsa, falsedad documental y revelación de secretos. Agudo aparece también en unos mensajes con el 'exnúmero dos' del Interior, Francisco Martínez, en el marco del caso ‘Kitchen’.

En un auto del pasado 1 de febrero, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, la juez Esperanza Collazos admite a trámite una denuncia de dos madres, que fueron relacionadas con la Asociación Infancia Libre, contra la Unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados madrileños y, concretamente, con el que fuera inspector jefe de la Unidad.

Pedro Agudo fue ascendido a comisario y tomó posesión en Coruña el pasado mes de enero, y desde entonces su plaza de jefe de la Policía Judicial en Plaza de Castilla está vacante.

La denuncia se interpuso el 26 de enero por dos madres residentes en Granada que consideran que se les ha causado un perjuicio personal tras un informe realizado por la policía en el marco de la investigación de la Asociación de Infancia Libre. Señalan que el escrito estuvo basado en testimonios de varios padres sin contrastar y que contiene “datos completamente falsos”, manipulación de fechas y testimonios que “faltan a la verdad”.

Cabe recordar que la Policía Judicial estuvo investigando la organización Infancia Libre y en julio de 2019 entregó dicho informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que determinara si abría una causa penal contra una veintena de personas. Las acusaban de formar parte de una “organización criminal” cuya finalidad era obtener la custodia en exclusiva de sus hijos. El 31 de enero de 2020 la Fiscalía archivó este informe policial al no apreciar datos objetivos que aseguren el funcionamiento de una red ilícita, aunque la presidenta de Asociación sí fue condenada por sustracción de menores.

Las denunciantes dicen que la unidad de Pedro Agudo consiguió relacionar a unas 25 personas con Infancia Libre cuando, en realidad, solo estaba compuesta por tres integrantes. Entre las personas vinculadas se encuentran estas dos madres que aseguran que “nunca han tenido el más mínimo vínculo”. Dicen que se les relacionó sin indicios y utilizando una “coincidencia” como era que aparecían en informes médicos de algunas doctoras.

Prensa y medios de comunicación

Asimismo, acusan al comisario Agudo de haber filtrado el contenido de la investigación a la prensa, por lo que las madres estuvieron sometidas a una amplia exposición mediática. Dicen las denunciantes que eso les supuso un perjuicio en causas judiciales que llevaban en sus respectivos divorcios.

Señalan también al policía de haber facilitado estos informes a otros juzgados en los que ellas tenían asuntos pendientes. “El rechazo y la animadversión de gran parte de la sociedad hacia estas madres y en concreto hacia mis representadas fue incuestionable”, explica el letrado en su escrito.

Amigo de Cosidó y del juez Manuel García-Castellón

Pedro Agudo Novo tiene una amplia trayectoria policial vinculada al Partido Popular. Fue jefe de oficina y uno de los hombres de confianza del gabinete de Ignacio Cosidó cuando este fue director general de la Policía.

De este cargo tuvo que dimitir en 2012 cuando le señalaron por dirigir, a través de su mujer, una academia de formación que examina y cobra para preparar las oposiciones de policía. Aunque, algunas fuentes señalan, que su dimisión también vino provocada por su mala relación con el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino.

Cuatro años más tarde, Cosidó le otorgó una medalla ‘al valor’ pensionada y le seleccionó entre los 31 altos mandos para participar en un máster universitario de Dirección Estratégica de Seguridad Pública. Algo que provocó malestar dentro de la Policía, según contó ‘Vozpópuli’.

Agudo trabajó también como agregado de la Consejería de Interior de la Embajada Española en Italia. Allí, coincidió con el magistrado Manuel García-Castellón cuando estaba de juez de enlace en ese país. En el sumario del caso ‘Kitchen’, que precisamente investiga García-Castellón, hay unas conversaciones en las que aparece Agudo comentando su amistad con el juez. “Muy amigos, cinco años juntos. Le hacía hasta los informes”, dice el comisario al exnúmero dos de Interior Francisco Martínez, imputado en la causa.

Agudo en ‘Kitchen’

En el volcado del móvil del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez aparecen varias conversaciones entre él y Agudo relacionadas con la causa.

Francisco Martínez: Y Cosidó… sin comentarios… Ya sé que sois muy amigos pero me ha hecho una gran putada Pedro Agudo: Lo he visto. Te ha dado visibilidad. Sois los dos Paco, yo no me defino aquí. De hecho no he hablado con él de eso

Estos mensajes son de 2019, cuando Martínez todavía no estaba imputado en la Audiencia Nacional pero trataba de maniobrar para que la ‘Kitchen’ no le salpicara. “Joder pues nos tienes que echar una mano porque los fiscales son auténticos talibanes y creo que ni él se está mirando el tema…”, le dice Martínez a Agudo cuando este le habla de su estrecha amistad con el juez. “Yo creo que Manolo no cruzará el aforamiento. Como mucho os preguntará por escrito”.

Un tiempo más tarde Agudo se ofrece a prestar ayuda y Martínez le pide: “habla con Manolo para que cierre esa mierda”. “Jaaa. Lo hará”, contesta el comisario.

La guerra entre Cosidó y Martínez queda patente en estas conversaciones. Mientras Martínez fue imputado en la causa un año después, Cosidó todavía no ha sido citado a declarar a pesar de que en las últimas declaraciones varios imputados confirmaron que el exdirector de la Policía estaba al tanto de los seguimientos a Bárcenas.

Prosperar en la carrera

Por su parte, Agudo le transmite a Martínez también sus intenciones de escalar en la carrera de policía:

Pedro Agudo: me gustaría ir allí destinado [Audiencia Nacional]. Hay una jubilación de un inspector jefe. Sería más útil Francisco Martínez: Y a mí que fueses!

El exsecretario de Estado de Seguridad le llega a decir: “lo de tu destino se arregla en cuanto gobernemos”. Dos años más tarde, Agudo ha logrado su intención de ser comisario y, al no haber plazas vacantes en Madrid, se ha marchado a Galicia hasta que se abra una nueva oportunidad en la capital.