El juez mantiene abierta una subpieza secreta en la ‘Kitchen’ que investiga las nuevas revelaciones del chófer de Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto una subpieza dentro de la pieza ‘Kitchen’ para mantenerla en secreto e investigar todo lo relativo al ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos. Hace tres meses que el magistrado levantó el secreto de sumario sobre esta pieza, la número siete de la causa conocida como Villarejo, pero ahora ha iniciado nuevas diligencias que quiere mantener en secreto reforzado, según aseguran fuentes de la causa.

Esta es la razón por la que los abogados no pudieron asistir el pasado 24 y 25 de noviembre a la declaración del ex chófer. Motivo por el que los letrados mostraron su malestar e, incluso, la defensa del ex comisario José Manuel Villarejo presentó un escrito ante el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que lleva la causa.

El pasado 6 de octubre la Unidad de Asuntos Internos de la Policía registró por orden del juez la vivienda del ex chófer que fue captado como confidente por la cúpula del Ministerio de Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para espiar al extesorero y sustraer información sensible. Nada de lo incautado en este registro ha sido tampoco incorporado al sumario que ya tiene miles de folios.

En esta subpieza secreta se investigan los mismos delitos que en la operación ‘Kitchen’, según explican fuentes judiciales, porque de no ser así se habría abierto otra pieza separada.

Gran expectación

Sergio Ríos, también conocido como ‘cocinero’ o ‘k2’ como le llama Villarejo en numerosas grabaciones fue persona clave para lograr sustraer documentos y grabaciones que presuntamente afectaban a la corrupción del Partido Popular. Era la persona de confianza de la familia Bárcenas, además de haber trabajado durante años con Francisco Granados, con quien ahora comparte abogado.

Ríos ha declarado ya tres veces, pero esta última a petición suya, tras el registro de su domicilio. Un hecho que ha levantado una gran expectación entre todos los imputados en la causa porque además, fue una declaración tan extensa que tuvo que prolongarse dos días consecutivos. Desde su primera comparecencia el juez le impuso medidas cautelares como la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y comparecencias mensuales en el juzgado.