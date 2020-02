Justicia se abre a introducir en el examen de acceso a la abogacía una prueba práctica

El Ministerio de Justicia se ha abierto a cambiar el examen de acceso a la abogacía e introducir una prueba práctica. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), órgano que representa a los abogados colegiados, ha hecho una propuesta al Gobierno para que, además, tenga que aprobarse el test independientemente del máster ya que con la normativa actual se hace media.

La presidenta del CGAE, Victoria Ortega, ya adelantó hace unos días que “sí se prevé cambiar el examen” de acceso a la abogacía. Fuentes consultadas por Confidencial Digital aseguran que “la modificación está avanzada” y el objetivo de este cambio es que el test de no sea una comprobación de conocimiento solo en materias teóricas, sino que se divida en dos partes y que haya una prueba práctica.

Los profesionales del órgano están convencidos de que para acreditar las habilidades que ha de tener un abogado se necesita introducir un supuesto práctico, puesto que la prueba tal y como está diseñada ahora “no acredita la capacidad” al tratarse de un test de respuestas múltiples.“Por ejemplo, la oralidad, es una de las habilidades que no se pueden ver”, explican fuentes del Consejo.

Además, no quieren que el máster de acceso, ahora obligatorio, sirva para completar las asignaturas que no se han impartido en el grado. “No puede ser una reproducción de lo que es el grado, ni servir para completar las materias que no se han dado por falta de tiempo”, explicaba Ortega.

Conversaciones con el Ministerio

Ya en 2018 se hizo una propuesta al entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien, según estas fuentes “no le pareció prioritario”.

En cambio, ahora el clima es diferente y aseguran a ECD que están en negociaciones con el equipo ministerial y se muestran “dispuestos a proceder al cambio”. La propuesta, sin embargo, todavía no está cerrada porque en ella aún caben modificaciones.

Que el examen se apruebe siempre

Otro de los requisitos que se pretende añadir es que el examen se tenga que aprobar independientemente de la nota que con la que se apruebe el máster. Actualmente se hace media y, por tanto, con un examen de 75 preguntas hay jóvenes que ya con 27 aprueban en el cómputo global.

“Queremos que se necesiten mínimo 38 respuestas correctas”, explican desde el Consejo.

La especialización

Se está trabajando también en otro punto que es la especialización. Según el órgano es una petición que le hacen muchos estudiantes: que el máster esté más enfocado a la especialización en algún terreno. Por eso, los pasos que se quieren dar a partir de ahora irán en la dirección de especializar más a los abogados en determinadas materias y el máster "puede servir para eso".