Novedades en el caso del ‘pendrive’ de Pujol: el seguimiento de las agendas de Villarejo revela contactos con Pino para declarar conjuntamente

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid está pendiente de resolver el caso del pendrive de Jordi Pujol Ferrusola. El primogénito del ex presidente de la Generalitat de Cataluña interpuso un recurso de apelación contra el fallo que absolvió al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y a su subordinado Bonifacio Díez de cualquier responsabilidad sobre el origen ilícito de un pendrive con datos personales de la familia Pujol. El seguimiento de las agendas de Villarejo revela ahora contactos sobre este asunto entre el comisario y Eugenio Pino.

En el registro en la casa del comisario Villarejo a finales de 2017 se encontraron varias agendas con anotaciones de todo tipo. Casi simultáneamente el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid abrió una causa contra Pino y Díez por presuntos delitos de revelación de secretos, falso testimonio y estafa procesal al tratar de incluir un pendrive con información obtenida sin una orden judicial.

Años más tarde, en marzo de 2019 el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga todo lo relativo a las actividades de Villarejo, decidió remitir una pequeña parte de las agendas y la transcripción de una grabación al juzgado que analizaba el caso del pendrive de los Pujol.

El vídeo del día Llegada de Sánchez a Dakar (Senegal)

Pero en las anotaciones de Villarejo, a las que Confidencial Digital ha tenido acceso, figuran más notas relativas al caso que no han sido incorporadas. Cabe recordar que en el juicio, que se celebró en junio de 2019, no se llegó a aclarar ni cuándo, ni en qué circunstancias, ni tampoco quién obtuvo este ‘pendrive’ de Jordi Pujol Ferrusola.

Anotaciones con el ex DAO

“PIN | Fue interrogado por el pendrive que no quiso entregar Marcel [Marcelino Martín Blas]. Propone café martes próximo”, se lee en una inscripción de noviembre de 2016. El que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) compareció de forma voluntaria en el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional -que llevaba la investigación de los Pujol- para señalar a Marcelino Martín Blas, el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, como el que había obtenido el USB después de una investigación a la agencia de espías catalanes Método 3.

Y dos días más tarde Villarejo escribió: “PINO | Dispuesto a declarar a tope en todos los temas que sean necesarios. Interligare. Le digo que no se preocupe, que yo le defenderé”.

El juez José de la Mata no llegó a incorporar este pendrive a la causa ante la posibilidad de que su procedencia dudosa pudiera anular toda la investigación y ese fue el motivo de que lo derivara a un juzgado de Plaza de Castilla. Eugenio Pino y Bonifacio Díez se convirtieron en investigados y, según las notas de Villarejo, comienza su preocupación.

El 11 de mayo de 2017 escribe “PIN: Propone para que le ayude en el tema del pendrive. Vernos martes próximo” y un mes más tarde insiste: “PIN: Pide que le ayude como testigo en el tema del pendrive. Le contesté que sí”. Villarejo deja por escrito la inquietud del comisario que entonces ya se había jubilado. “PIN: vernos la semana próxima. Está preocupado por su declaración del pendrive”.

La Audiencia Nacional remitió seis anotaciones al juzgado a cargo de la investigación, pero ECD ha obtenido nuevos fragmentos que nunca se llegaron a incorporar.

El 27 de septiembre de 2017, poco tiempo antes de ser detenido, Villarejo escribió: “Pino: Mucho interés en mi declaración. Pide que hable con su abogado”. Y un mes más tarde, el 5 de octubre comienzan a planificar sus intervenciones ante el juez. “Pin: Quedó en que su abogado me llame para organizar mi testimonio”. Finalmente, Villarejo declara y escribe sobre su propia declaración “Fui el que más contundente estuvo”.

La grabación entre Villarejo y ‘El Gordo’

En la documentación remitida por la Audiencia Nacional obra también una conversación de febrero de 2017 entre el comisario y jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño y Villarejo en la que este relaciona el origen del pendrive con miembros del CNI (a los que refiere como ‘los Cecilios’):

-- Villarejo: “Si el pendrive viene también de los Cecilios. Los Cecilios le dan al mierda éste y éste va a los detectives y les dice, necesito que me digáis que me lo habéis dado vosotros para… bah, entonces el otro dice, pues vale, dilo. Pero claro, a la vista de todo el chocho que hay ya han declarado ante la policía eso, ante la UDEF...” -- Enrique García Castaño: Y estos ¿cuándo van a declarar? -- V : La semana que viene, la otra. Que van a decir lo mismo, van a decir oiga nosotros nos dijo Marcelino que esto… pero además tienen grabada… el otro diciendo que tenían que presentar un anónimo con una denuncia, en fin, que los detectives la van a liar, porque tienen mierda de este, todo. Sobre todo de él y del mierda del Rubén”.

Ni Pino, ni Martín Blas, ni Método 3

En el juicio no se acreditó de dónde ni cómo se obtuvo este pendrive. El objetivo era determinar si el hecho de que Pino hubiera querido incorporarlo en la causa, sin conocer si su origen era lícito o no, era constitutivo de delito. El juez determinó que no y absolvió al ex director adjunto operativo de la Policía, tal y como solicitó la Fiscalía.

No obstante, la sentencia reprobó la conducta del policía: “Si bien el DAO actuó de forma confusa y poco ajustada a criterios de calidad profesional, omitiendo toda posible referencia sobre el origen de la información, y deslizando de manera informal que podía proceder de Método-3, abarcando con esa afirmación ambigua diversas posibilidades, no es menos cierto que el inspector jefe negó haber recibido cualquier sugerencia, instrucción o interferencia respecto al uso de la información facilitada, información que le llegó “por conductos ordinarios entre unidades operativas”, remarcando la total independencia a la hora de efectuar su investigación”.

El tribunal consideró que Pino “generó con su actuación una fuente de peligro” al pasar información relevante a una causa judicial abierta desconociendo su origen y estos son los argumentos que ha utilizado la defensa de Pujol en su recurso. El abogado del hijo mayo del ex presidente catalán señala que ha quedado probada la comisión de un delito de revelación de secretos al entregar esta información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a sabiendas de que el origen era ilícito. Ahora la decisión está en manos del Tribunal Superior de Madrod.