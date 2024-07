Una nueva querella obliga al juez a suspender la declaración de Begoña Gómez al 19 de julio

Un vehículo policial en los juzgados de Plaza de Castilla, a 5 de julio de 2024. (Foto: Eduardo Parra / Europa Press)

El titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez a partir de una denuncia de Hazte Oir ha suspendido la declaración fijada este viernes para el próximo 19 de julio.

Según el abogado de Gómez, se le ha notificado esta mañana de una nueva querella por parte de las acusaciones que había sido admitida en la causa y de la cual no han tenido conocimiento hasta entrar en Sala.

Una nueva querella

“En la mañana de hoy el juzgado nos ha sorprendido nuevamente. A pesar de que el auto enviado hace tres días decía que los hechos investigados se limitaban a la denuncia inicial, hoy nos ha dicho el magistrado que había una querella nueva y que la investigada debía prestar declaración por estos hechos”, ha explicado Antonio Camacho, el letrado de la defensa, a la salida de los juzgados.

Las abogados de las acusaciones populares, por su parte, se han mostrado indignados por el despliegue policial tanto dentro como fuera de los juzgados de Plaza Castilla y han coincido en que “nunca” habían visto tal operativo por la declaración “de una ciudadana”.

Jorge Buixadé, el coordinador jurídico de Vox y representante de una de las acusaciones populares, ha criticado que la esposa del presidente se niegue “a dar explicaciones amparándose en formalismos legales” y que se trata de una “falta de respeto evidente al juez, al Poder Judicial, a las acusaciones de la causa y a los españoles”.

El operativo de seguridad

Alrededor de Plaza Castilla de Madrid se ha desplegado un operativo policial, desde la propia glorieta hasta la puerta de los juzgados.

El conocido ‘paseíllo’ de periodistas no se ha podido llevar a cabo, no solamente porque la jueza decana de los juzgados permitió a Begoña Gómez entrar por el garaje, sino porque la Policía no ha permitido a ningún profesional acercarse a la acera. Además, para poder acceder a cada zona se debía enseñar una acreditación de prensa.

Dentro de los juzgados, Moncloa se ha encargado de montar el operativo de seguridad para la esposa del presidente.

Manifestación contra Sánchez y Begoña Gómez

Al otro lado de la plaza, un pequeño grupo de manifestantes han proclamado gritos como “Peinado valor, Begoña a prisión ", "Manos arriba, esto es el PSOE" y "No es amnistía, es corrupción".

Algunos de los manifestantes han confirmado a Confidencial Digital que habían tenido conocimiento de la convocatoria por los medios de comunicación y las redes sociales. Una persona de Hazte Oir, la asociación que interpuso la denuncia inicial en base a recortes de periódicos, estaba repartiendo carteles.

Un grupo de personas se manifiesta frente a los juzgados de Pl Castilla (Madrid) el día que delcara la esposa del presidente del gobierno (Foto: Carla Stavraky)

