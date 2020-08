El número dos de Dolores Delgado no someterá a la Junta de Fiscales de Sala las denuncias contra Gobierno por el coronavirus

La Fiscalía tiene en su poder desde mayo las 51 querellas y denuncias contra miembros de Gobierno y autoridades que se han interpuesto en el Alto Tribunal a causa de la pandemia. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, está trabajando con un equipo de media docena de fiscales a su cargo para fijar una posición antes de que termine septiembre. El segundo de Dolores Delgado ha descartado rotundamente convocar una Junta de Fiscales de Sala para pedir opinión a la cúpula de la carrera, según confirman fuentes de la Fiscalía General a Confidencial Digital.

La decisión de no convocar esta Junta no es bien vista por un sector del Ministerio Fiscal que cree que en las causas especiales como esta, que podría afectar a parte del Ejecutivo, debería escucharse a los miembros del escalafón más alto del Ministerio Público. De hecho, la Asociación de Fiscales -mayoritaria en la carrera- pidió la convocatoria de la Junta el pasado mes de julio.

Por el momento, la Sala Segunda del Supremo se encuentra a la espera del informe que le remita la Fiscalía sobre si admitir a trámite o no las 15 querellas y las 36 denuncias para decidir si se abren o se rechazan los procedimientos penales.

La posición todavía no está fijada a favor ni en contra de admitirlas a trámite o no porque, según fuentes integrantes del equipo encargado de los informes, “el tema está madurándose”. Navajas está en este momento trabajando en el edificio de la calle Fortuny, pero este mes no ha habido avances sustanciales en el tema porque parte de este “equipo” con el que trabaja está de vacaciones.

El trabajo se retomará la próxima semana con la incorporación de estos y el Teniente Fiscal quiere remitir al Supremo la decisión antes de que termine septiembre.

La Junta de Fiscales de Sala no se convoca

Convocar o no a la treintena de Fiscales de Sala ha sido un debate polémico en la Fiscalía. El pasado mes de julio la Asociación de Fiscales reclamó en un escrito la convocatoria dada “la relevancia y trascendencia de los asuntos”. La AF cree que la posición del Ministerio Fiscal debe ser fijada “a través de un debate colegiado” porque así lo recoge el Estatuto Orgánico de los fiscales.

La asociación añadía su preocupación por “la deriva de la Fiscalía General del Estado a prescindir de la Junta de Fiscales de Sala” en favor de la Secretaría Técnica, una “unidad de consulta” de la fiscal general.

En este sentido, en la misiva también se pedía saber si Dolores Delgado estaba participando en esta decisión. Fuentes de la Fiscalía General del Estado ya informaron a ECD de que Delgado había decidido apartarse por completo de estas causas para que no haya dudas de su imparcialidad.

Una respuesta por cada denuncia

Cada una de estas querellas y denuncias será respondida de manera detallada. “Una por cada una”, insisten desde la Fiscalía General.

La circunstancia de que se pida el archivo de unas y no de otras podría darse porque “todas las posibilidades están abiertas”.

Cabe recordar que estas causas van dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros o algunos presidentes de comunidades autónomas como la madrileña Isabel Díez Ayuso. Todos ellos, aforados en el Tribunal Supremo.

La falta de material, la carencia de test, la gestión de las residencias de ancianos o el momento en el que se decretó el estado de alarma son las motivaciones principales de los demandantes que achacan delitos como homicidio imprudente, prevaricación por omisión de socorro, imprudencia grave o delito contra la seguridad de los trabajadores.

La más numerosa de las querellas, adelantada en abril por ECD, la presentaron 11 abogados en nombre de 3.000 familias de fallecidos por Covid-19.