Ola de ciberataques a las casas en pleno coronavirus: las conexiones de niños son la principal vía de entrada para los hackers

El confinamiento ha fomentado el teletrabajo y el uso más frecuente y de más dispositivos en los hogares. Los hackers están aprovechando esta situación para atacar de manera más intensa las redes domésticas.

El problema es más grave porque una gran parte de los trabajadores en España han trasladado su actividad laboral a los hogares, donde además hay un mayor consumo informático como consecuencia del confinamiento por la enfermedad.

Un correo, una aplicación

Los expertos explican a Confidencial Digital que los piratas están utilizando sobre todo a los usuarios niños como vía de intrusión en los ordenadores de las casas. Por ese procedimiento pueden acceder a la información de ordenadores, móviles y tabletas.

Los expertos advierten de que los sistemas informáticos, wifis y redes de las casas carecen de la protección que existe en las empresas, y de que los usuarios no tienen la formación adecuada para detectar y defenderse de los ciberataques.

La manera más común de iniciar la intrusión es a través de un correo electrónico o una descarga de cualquier aplicación.

Redes inseguras en las casas

Los expertos insisten en la mayor vulnerabilidad de las redes de comunicación que se utilizan en las casas.

“Las empresas grandes suelen tener medidas que protegen el sistema de información. Una red wifi casera tiene unas claves de acceso que, con unas determinadas herramientas, se puede hackear fácilmente y llegar a todos los dispositivos”, explica Paloma Llaneza abogada, consultora de ciberseguridad y autora del libro ‘Datanomics’.

Con “todos los dispositivos” se refiere a todos absolutamente: desde el ordenador y los teléfonos móviles de todos los miembros de la familia hasta dispositivos inteligentes como Alexa, Google Home, Smart TV y cualquier aparato que pueda estar conectado a la red wifi.

Ataques masivos por Whatsapp y mail

El incremento de los ciberataques en las casas desde que comenzó el estado de alarma es notable, según los expertos consultados por ECD. Especialmente a personas individuales.

“Está todo el mundo reenviándose cosas por whatsapp, pasándose correos, y hay mucha actividad”, explica Rafael Palacios, profesor de Telemática y computación en la universidad de Comillas.

En una situación como la actual se crea el clima idóneo para que los hackers lancen más ataques con probabilidad de éxito. “Mucha gente, con la ansiedad de leer noticias, se relaja y abre todo lo que le llega”, dice Palacios.

La mayor parte de estos ciberataques son masivos, se envían a mucha gente a la vez, aunque llegan de forma individualizada, por ejemplo a través de SMS o Whatsapp. “Te dicen que reenvíes un código determinado. Y si lo haces estás dando a los hackers una confirmación para que accedan a tu teléfono. Lo mismo cuando te dicen que tienes que resetear tu contraseña”, explica el experto.

Nuevas aplicaciones

Otro de los grandes peligros es instalar nuevas aplicaciones no fiables, o clickar en páginas de descargas. Es una vía de entrada rápida de virus o malware en los ordenadores. “En general, cualquier cosa que descargamos puede ser una puerta trasera para acceder a tus datos”, explica la abogada.

“Las herramientas no están pensadas para ser seguras. Cuando tú ofreces un servicio te preocupas más en desarrollar la utilidad que la seguridad, porque el usuario final no suele estar dispuesto a pagar más por eso”, relata.

Ataques dirigidos a altos cargos

No obstante, también se están identificando ataques dirigidos a altos cargos. “Los envían a personas mayores o, especialmente a niños, en casas donde saben que vive algún empresario importante. Cuando ellos caen, infectan la wifi de la casa y caen todos los demás”, explica Palacios.

De esta manera, los hackers pueden acceder en tiempo real a la pantalla del ordenador, a la cámara o a los micrófonos de las víctimas.

Muchos de estos ataques ni siquiera se llegan a percibir por parte del usuario. “No hay una estadística recogida, pero normalmente pasan inadvertidos para el usuario final”, explica Llaneza.

Objetivo: dinero e información

Cuando el denominado ransware infecta el disco duro del ordenador, y como resultado no permite acceder a los datos, muchos atacantes aprovechan para pedir dinero como rescate para liberar los datos.

“Normalmente son mafias internacionales, a las que en estas situaciones les es muy fácil ocultar cuál es el origen”, cuenta Palacios.

Los hackers utilizan redes de “pasarela” para enviar ataques desde otros países. “El ataque puede venir de Rusia, pero no quiere decir que los atacantes estén allí”. Los expertos explican que es una situación totalmente internacional.

Cómo prevenirlos

De cara a evitar intrusiones de hacker, en primer lugar se deben ignorar todos estos correos que se denominan phishing, que vienen con algún mensaje para que caigamos en él. Los expertos recomiendan no abrirlos, no clickar en ningún link, y no descargar ningún elemento que venga adjunto.

También es muy importante contar con un antivirus actualizado, pero siempre de los más recomendados por el mercado. No utilizar marcas desconocidas.

Además, hay determinadas aplicaciones que permiten saber cuántos dispositivos están conectados a la red wifi y conocer si, además de los dispositivos del hogar, hay más personas utilizando el servicio de la casa. Pero, los expertos advierten de que “si el usuario final no tiene ciber-conocimientos, es muy complicado que puedan detectarlo”.

Un problema también de las aplicaciones

“Hay que ser muy riguroso con el uso del ordenador de trabajo. Esos equipos no son elementos recreativos. Hay que ser muy cuidadosos con las aplicaciones que se descargan: la mayor parte son chinas, rusas o bielorrusas y quieren nuestros datos de manera salvaje”, explica Llaneza.

Al uso más intenso de las redes del hogar se suma también que los usuarios descargan muchas más aplicaciones. Tanto para el entretenimiento de los niños como para el disfrute de los adultos. Aplicaciones de videollamadas, de organización de trabajo, etc.

“En situaciones como esta, surgen muchas aplicaciones de ese estilo que consiguen sacar información”, cuenta Palacios.

Los móviles cuentan con mecanismos de protección que obligan a que el usuario autorice la información que quiere dar, pero la gente no tiene especial cuidado con esto. “Cuando las instalan, suelen dar el sí a todo sin pensarlo. En ese momento está admitiendo que accedan a sus fotos, al micrófono y a todos sus datos”.