Organizaciones pro-derechos humanos denuncian abusos policiales durante el estado de alarma

Desde que comenzó el estado de alarma la policía y guardia civil ha detenido a 4.547 personas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Interior. Más de 200 solamente el pasado domingo. Una cifra muy superior a la habitual y que algunas organizaciones pro-derechos humanos califican de “excesiva”. Estas plataformas denuncian abusos policiales y han comenzado a monitorizar la actividad de los cuerpos de seguridad.

“Sobre todo se producen bofetadas. También tenemos vídeos de patadas en la cabeza, gente a la que la tiran de la moto o policías utilizando el bastón policial de manera irregular”, explica Thais Bonilla, portavoz de la asociación Defender a quien Defiende.

En esta asociación se aúnan más de diez organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el territorio (Novact, Irídia, Institut de Drets Humans de Catalunya, Ecologistas en Acción o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, entre otras) a las que se han unido otras como la Asociación Libre de Abogados, Red Jurídica o el Observatorio del Sistema Penal para monitorizar las acciones policiales durante el estado de alarma.

A través de redes sociales y de un correo que han habilitado, los afectados que contactan con ellos que ofrecen acompañamiento legal y asesoramiento. “Solo la primera semana ya teníamos más de 20 peticiones”. Ahora, han contabilizado más de 40 agresiones y 30 sanciones con copia de la denuncia.

“No es anecdótico, está pasando más de lo que nos gustaría”, afirma Bonilla. Por todo esto, han enviado una carta al Ministerio de Interior y otra al Defensor del Pueblo con situaciones concretas en las que detectaron violencia policial para pedir que se investigara. La cartera que lidera Fernando Grande-Marlaska les ha contestado que tratarán de depurar responsabilidades.

“Estoy llevando algún caso de un hombre al que le han dado una paliza y muchas veces la policía alega que ha utilizado la violencia mínima imprescindible”, explica Nuria Pasanon, abogada penalista. Si no hay testigos, los abogados recomiendan siempre acudir a un centro de salud para pedir un parte de lesiones.

Atenció‼️



Dilluns vam presentar denúncia per agressions i vexacions racistes realitzades per agents de @mossos a @MEzzakte davant de casa seva.



Exigim que @interiorcat investigui els fets. Seguirem treballant amb les organitzacions de @AquienDefiende per #AlarmaConDerechos pic.twitter.com/IU4CipIlof