Primera condena a un taxista por no prestar servicio a un invidente que iba acompañado de su perro guía

El Juzgado de lo Penal nº 20 de Barcelona condenó, el pasado 9 de octubre, a un taxista a 6 meses de inhabilitación y una indemnización de 1.600 euros, por no permitirle a un invidente el acceso al vehículo con su perro guía.

Se trata de una de las primeras sentencias en España por un caso delictivo en el que el dueño de un vehículo de servicio público no le permite el acceso a un cliente con discapacidad visual por llevar un perro guía. Del total de la indemnización 250 euros corresponden al periodo de curación de las lesiones y 1.350 por los daños morales causados en la víctima.

El ministerio público afirma que la persona ciega y su mascota forman, inevitablemente, una totalidad, ya que el invidente no puede actuar de ninguna manera sin la ayuda de su guía, según ha informado el Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona. Además, el hecho de no permitirle la entrada al perro declara que el acto conlleva un delito por parte del conductor contra los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

¿Cómo sucedió?

El taxista, que sobre las 13.15 horas circulaba por Barcelona, se negó a prestar sus servicios al ciego gritando: “¡Perros no, perros no!”. Como la víctima no había conseguido meterse del todo en el coche y el conductor se puso en marcha provocó que se golpeara contra el vehículo, por lo que el invidente tuvo contusiones en el hombro izquierdo y en las cervicales. El taxista ha reconocido los hechos y aceptado la pena impuesta por el juzgado.

Objetivo añadido

La Fiscalía de Barcelona busca, con la difusión de esta sentencia, que otras personas que se hayan encontrado en esta situación o en algún momento sean víctimas de un delito como este se animen a denunciarlo. También pretenden que sea una llamada de atención hacia los profesionales del sector y que tengan la responsabilidad de prestar un servicio, ya sea público o privado, ya que deben cumplir con sus obligaciones sin discriminar a nadie.