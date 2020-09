El ministro Illa afirmó que "saltarse la cuarentena no es solo una actitud incívica, sino susceptible de ser delictiva” en una reciente entrevista en el medio La Vanguardia. Añadiendo que puede ser corregida por un juez.

Tras la publicación de estas declaraciones, y su consiguiente eco en distintos medios y redes sociales, varios juristas han desmentido públicamente sus palabras a través de sus cuentas en plataformas como Twitter.

Concretamente el abogado penalista José María de Pablo, que tiene una presencia muy activa en el mencionado servicio de microblogeo, se pronunció ante la polémica aportando su opinión profesional. El Confidencial Digital ha contactado con él para que confirme y amplíe la información que expuso en su “timeline”.

Saltarse la cuarentena solo sería constitutivo de delito en casos concretos

“Saltarse la cuarentena no es delito” sentencia de forma contundente en primer lugar. El jurista califica la irresponsabilidad de no cumplir esta medida preventiva de “actitud incívica y reprochable”, pero señala que por sí sola no podría resultar un delito, salvo en circunstancias específicas y poco habituales.

Por un lado ocurre que, si el contagiado infecta a terceras personas, podría tratarse de lesiones por imprudencia o, si el afectado perece, homicidio imprudente. El problema radicaría en demostrar que el contagio se ha producido por culpa del individuo que se saltó la cuarentena y no de otra forma.

Por otra parte, si la persona afectada por el Covid-19 se salta la cuarentena a pesar de haber recibido una “orden personal directa, fehaciente y manifiesta por parte de la autoridad, podría tratarse de un delito de desobediencia.

ECD además contactó con Iñigo Molina, abogado, para confirmar y ampliar el análisis jurídico de José María de Pablo.

Sobre el delito de desobediencia Molina añade que “en los primeros momentos del estado de alarma se tipificó saltarse el confinamiento como un delito de desobediencia pero todo eso fue tumbado en los juzgados al ver que dicho delito requiere un mandato específico y personal y no una prohibición general”.

Además, sobre el ingreso en prisión de varios individuos en abril por “infracción reiterada” al saltarse varias veces la cuarentena, aclara: “la infracción reiterada sí podría entenderse como un delito de desobediencia, otra cosa sería lo proporcionado o justificado que estuviera”.

¿Por qué saltarse la cuarentena no es delito?

Con respecto al motivo por el que saltarse la cuarentena no es delito “per se”, el penalista de Pablo aclara: “El artículo 1 del Código Penal establece que no es delito aquello que no esté previsto por ley como tal en el momento de cometerse. Lo que conocemos como principio de tipicidad”.

“En añadido, el artículo 2 prohíbe aplicar penas que no estuvieran previstas por ley antes de que se cometiera el delito. Además, solo admite el carácter retroactivo de las leyes que favorezcan al condenado” expone a ECD del mismo modo que explicó en Twitter a sus seguidores

Por lo tanto, como confirman ambos juristas, teniendo en cuenta que actualmente no existe ninguna ley que contemple como delito el hecho por sí solo de saltarse la cuarentena no supone una “actitud delictiva”.