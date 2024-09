Un sindicato denuncia más casos de acoso sexual en el CSIC

Buque oceanográfico García del Cid del CSIC (Foto: Europa Press)

“He sufrido ofrecimientos sexuales, palabras fuera de tono y miradas”, “no me siento segura de participar en campañas”, “me dijeron que eran sus palabras contra las mías y que no había mucho que hacer”, “hay que callar para sobrevivir”. Estos son algunos de los testimonios que ha recabado el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) a partir de una encuesta distribuida entre los 15.000 trabajadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de Diana Morant.

El programa ‘Salvados’ de La Sexta abrió esta temporada con la historia de Mari Carmen, una trabajadora que desapareció hace un año a bordo del buque oceanográfico 'García del Cid' del CSIC tras haber denunciado a un compañero por violación. "Me quiero matar. Estoy en el camarote llorando. No quiero salir. Me da asco esta gente. Solo quiero morir. Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho", escribió a su marido antes de desaparecer.

La sección sindical de USO de la agencia estatal, a raíz del impactante suceso, decidió continuar con esta denuncia y destapar un fenómeno que consideran más frecuente de lo que el propio CSIC admite.

Entre el martes y el jueves de la semana pasada lanzaron un cuestionario a los trabajadores de la entidad con once preguntas cerradas y un apartado libre para comentarios. Desde el sindicato subrayan que los resultados han sido “alarmantes”: casi 70 personas han afirmado que han sufrido o sufren acoso sexual en el CSIC.

Más casos de los que confirma el CSIC

Según la encuesta, que fue respondida por 999 trabajadores, 67 personas han afirmado ser victimas de acoso sexual y 318 dicen conocer a alguien del CSIC que lo haya sufrido o lo sufre en la actualidad.

Estos datos chocan directamente con los proporcionados por el Consejo, que ha reiterado que entre 2019 y 2023 se notificaron únicamente 12 denuncias por acoso sexual.

Cabe destacar que el sindicato ha reconocido que no es posible asegurar que únicamente haya respondido personal del CSIC a su encuesta ni que se pueda comprobar que las personas hayan enviado únicamente una respuesta, aunque sí defiende que se ha realizado un filtrado de datos para detectar errores.

Desde la dirección del centro subrayan esas circunstancias, de que "los propios autores destacan que “no es posible asegurar que únicamente haya respondido personal del CSIC” y que “no es posible descartar que una persona participante haya enviado más de una respuesta”".

59 son mujeres

De las 67 personas que han afirmado ser víctimas de acoso sexual, 59 son mujeres, el 88 , y prácticamente se da el mismo número de casos independientemente de la edad y de la condición laboral en la que se encuentren en el CSIC.

El 32 % de las mujeres víctimas tienen entre 18 y 35 años, el 27% entre 36 y 52 años y el 29% entre 53 y 70 años. Asimismo, 27 de ellas confirman que tienen un contrato laboral y las 26 restantes son funcionarias.

Protocolo actualizado este año

ECD se puso en contacto con el Centro Superior de Estudios Científicos para conocer su posición tras conocer los resultados de la encuesta de la Unión Sindical Obrera. Fuentes de la agencia estatal respondieron que están comprometidos con una “política de tolerancia cero ante cualquier situación de acoso sexual” y que consideran este tipo de comportamiento “inaceptable e intolerable”.

Añaden que en los últimos meses han intensificado sus actuaciones de prevención y destacan que el 29 de abril de este año actualizaron el Protocolo Contra el Acoso Sexual y por Razón de Sexo, que se había aprobado en 2020.

Para ello contaron con la participación de las organizaciones sindicales y fue respaldado por todos los agentes sociales con representación en la Comisión Delegada de Igualdad y en la Mesa Delegada de la Administración General del Estado en el CSIC, así como de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC.

Medidas concretas para buques y sitios aislados

El nuevo protocolo, indican desde CSIC, introduce mejoras y agiliza los procedimientos y herramientas relacionados con la formación, prevención, detección, denuncia, sanción, atención a las víctimas y seguimiento de los casos de acoso sexual y por razón de sexo que puedan darse en la institución.

Se ha creado la Unidad del Comisionado para Promover un Entorno de Trabajo Sano y Seguro, que se encarga de supervisar la aplicación de las medidas y procedimientos incluidos en protocolo, y ha desarrollado medidas concretas para todas las instalaciones que planteen convivencias más allá de la estricta jornada laboral: buques oceanográficos, otras embarcaciones, la Estación Antártida, las fincas experimentales, los observatorios y el resto de espacios aislados.

Por otro lado, la guía permite continuar con el procedimiento sancionador administrativo aunque se cierre la causa judicial -de haber una-, simplifica los trámites y se contempla medidas relacionadas con la atención a las víctimas, como evitar que tengan que relatar reiteradamente lo ocurrido en distintas instancias.

El protocolo también cubre a todas las personas que, aún sin tener relación laboral con el CSIC, presten servicio o colaboren con la institución, siempre que el caso tenga lugar en dependencias del CSIC. Ello incluye a voluntarios, estudiantes, personal de empresas subcontratadas o personas de cualquier otra organización pública o privada.

Canales de denuncia

Respecto a las denuncias de acoso como las aireadas por USO, desde el CSIC explican a ECD que existe una Comisión Frente al Acoso que gestiona las denuncias y analiza cada caso de manera individual.

Entre las distintas vías para comunicar casos de acoso, el centro cuenta con una dirección de correo electrónico para presentar denuncias directamente con total confidencialidad y sin intermediarios (protocolo.acosos@csic.es).

El CSIC imparte cursos de formación en materia de igualdad de género y frente al acoso sexual a sus trabajadores (cómo identificarlo, cómo solicitar acoso, cómo denunciar), así como actividades preventivas. También se trasladan indicaciones periódicas a las direcciones de los centros sobre actuación inmediata y detección temprana de casos, apuntan desde la entidad estatal.

Desconfianza en el CSIC

Los datos de la encuesta distribuida por USO apuntan que el 89% de los trabajadores opina que el nuevo protocolo del CSIC no será suficiente para evitar nuevas situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, y que 9 de cada 10 personas piden que se depuren responsabilidades por el caso de Mari Carmen.

Casi el total de los trabajadores que respondieron a las preguntas creen que el CSIC no gestionó de forma “diligente, ágil y empática” la denuncia de la trabajadora desaparecida, y consideran que la política de comunicación de la agencia estatal con los medios de comunicación no ha sido la adecuada.

A pesar de los protocolos y los canales de denuncia, muchos de los encuestados criticaron la falta de transparencia de la entidad y su inacción en el apartado de respuesta libre de la encuesta. “Las víctimas son mujeres, las direcciones de los Centros e Institutos coaccionan a las afectadas para que no trascienda”, ha denunciado una persona. “No se cree a las víctimas, se las ridiculiza, se las aísla y se las ataca en redes sociales”, ha expresado otra.

Muchas de las críticas están dirigidas a la impunidad de los supuestos acosadores y los trabajadores encuestados han alentado a las víctimas a denunciar directamente en sede policial, no ante el CSIC, ya que desconfían.

“El CSIC debería actuar de una manera más firme y no quitando hierro, como suele hacer…”, indican fuentes sindicales a ECD.

Otra encuesta enfocada al acoso laboral

En el apartado de comentarios de la encuesta varias personas incluso han pedido a USO que realice otra encuesta, esta vez sobre acoso laboral en CSIC.

Fuentes del sindicato han afirmado a ECD que van a realizar otro cuestionario más adelante para obtener datos y dar a los trabajadores una vía para expresarse de manera anónima, ya que algunas han aprovechado esta oportunidad para exponer sus casos.