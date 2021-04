Todo sobre el autor del envío de la navaja: se cree un agente secreto, lleva años remitiendo cartas a embajadas, no tiene relación con Vox

El autor del envío de un sobre con una navaja a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, tiene 65 años, vive en el municipio de San Lorenzo de El Escorial y no tenían ninguna intención de hacer daño. Así lo explican fuentes con acceso a su declaración policial a Confidencial Digital que aseguran que se trata de una persona muy enferma, totalmente “inofensivo” y que lleva más de una década enviando cartas a embajadas y organismos.

El hombre, que no ha sido detenido en ningún momento, estuvo varias horas declarando este martes en unas dependencias policiales de El Escorial. Padece esquizofrenia y ha estado ingresado en un centro médico por este motivo en alguna ocasión. Ahora vive solo. No tiene mujer ni hijos y problemas familiares del pasado le han llevado a no tener contacto con parientes cercanos desde hace años.

Tampoco tiene ningún tipo de relación con el partido Vox. No conoce a Iván Espinosa de los Monteros –con quien ha sido relacionado por su apellido- ni está afiliado a ninguna formación política.

El hombre trasladó todos estos detalles a la Policía Nacional en una declaración “incongruente” e “inconexa” debido a su delicado estado mental que incluso le impide vocalizar con claridad, según fuentes de la investigación. Afirmó ser un agente secreto y eso, unido a que no se toma la medicación pautada, le ha provocado durante años episodios de delirio durante les cuales enviaba misivas, paquetes, libros o dibujos a diversos personajes públicos.

El último caso se conoció este martes: un paquete interceptado en Correos rumbo a la embajada de Turquía y a la atención del primer ministro turco Tayyip Erdogan, según adelantó eldiario.es. De este último envío se han hecho cargo los Servicios de Información de la Guardia Civil que acudieron este martes a El Escorial mientras declaraba con la Policía para tomarle testimonio también por este hecho.

En presencia del hombre, los agentes abrieron el sobre en cuyo interior solo había un libro usado y subrayado. De esta forma, la Guardia Civil ha iniciado unas segundas diligencias, independientes a las del paquete para la ministra Reyes Maroto, que se están investigando ya en un Juzgado de Plaza de Castilla.

Una navaja para evocar el ‘Informe Navajas’

El individuo reconoció ante los agentes ser el autor de la carta a la ministra que aspira a convertirse en vicepresidenta económica de Ángel Gabilondo y afirmó estar sorprendido por “el lío” que se ha montado. El paquete fue enviado desde un buzón de El Escorial el pasado miércoles 21 de abril y explicó que su intención no era hacer daño a nadie. Según fuentes de la investigación, llegó a pedir perdón.

En sus cartas no suele incluir ningún tipo de objeto dañino, ni siquiera amenazas. De hecho, tampoco había ninguna inscripción amenazante en el contenido de los papeles enviados a Maroto. Preguntado entonces por la razón del envío de una navaja dijo que quería recordar el ‘Informe Navajas’, que detallaba supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardia civiles en El País Vasco. ¿Por qué a Reyes Maroto? No lo sabe.

Fuentes de su entorno explican que se pasa muchas horas en el campo y que a veces lleva un palo que suele afilar con una navaja, por lo que pudo tratarse de ese objeto. Aclaró que lo que había en la navaja era pintura.

Cartas al general Ballesteros

Las cartas hasta ahora conocidas no son las únicas. En estos últimos días, el hombre ha enviado otra misiva al general y director del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, según confirman fuentes cercanas a Confidencial Digital. Además, envió un sobre a la Presidencia hace algunos días con otro libro en su interior.

Ha quedado acreditado igualmente que fue el autor de la misiva enviada al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, que recibió el pasado 11 de marzo una película de Agatha Christie y “varias hojas escritas que no he conseguido descifrar”, como relató el político en Twitter al hacerlo público.

ℹ️ El día 11 de marzo recibí un sobre con un regalo.



Curiosamente el remitente era de El Escorial y es familiar de un diputado de extrema derecha.



Estas fuentes explican que el individuo no trabaja y se entretiene escribiendo y organizando este tipo de envíos. Recuerdan la grave enfermedad que padece, agudizada además con otras patologías, y denuncian una situación que roza la exclusión social.

La Policía acudió el mismo lunes a su domicilio para comprobar que se trataba de él y al ver el cuadro psíquico, decidieron no detenerle y posponer su declaración a este martes. Ha quedado en libertad a la espera de lo que dictaminen los jueces en las dos vías que por el momento hay judicializadas.