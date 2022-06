Toño Sanchís pierde la demanda contra Ylenia por derecho al honor tras las polémicas entrevistas en Sálvame

El antiguo representante de Belén Esteban, Toño Sanchís, ha perdido la batalla en los tribunales contra la exconcursante de Gandía Shore y Gran Hermano VIP, Ylenia Padilla, a la que acusó de vulnerar su honor a lo largo de varias entrevistas en el programa de Sálvame en 2016.

Durante un tiempo, Toño Sanchís fue mánager de Ylenia. Tras varios conflictos laborales, en el año 2016 la joven participó en cuatro entrevistas en los programas de televisión ‘Sálvame Deluxe’ y ‘Sálvame Diario’ entre enero, mayo y noviembre.

Según la sentencia consultada por Confidencial Digital, en estas entrevistas, la exconcursante de realities manifestó a cámara su experiencia de cómo era trabajar con Toño Sanchís.

Pedía una indemnización de 50.000 euros

Algunas de las frases recogidas durante el programa fueron: “Sí, me he sentido explotada”; “cerraba los bolos para mí a un bajo precio, sin mi permiso”; “quise dejar de trabajar porque no podía más, pero Toño no me dejaba”; “me había cerrado una agenda enorme a un precio que yo no estaba de acuerdo”.

Por otro lado, el representante de famosos relató que la ex gran hermana le había calificado de homófobo y antisemita al utilizar expresiones como “no le gustan ni los judíos ni los homosexuales”.

A consecuencia de ello, Toño Sanchís presentó una demanda contra Ylenia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Majadahonda al considerar que había vulnerado su derecho al honor e intimidad personal. Por ello, solicitó que le indemnizase con 50.000 euros y que difundiese el fallo de la sentencia. Pero el juzgado de instancia desestimó la demanda.

Posteriormente Toño Sanchís recurrió la primera sentencia ante a la Audiencia Provincial de Madrid, pero tampoco le dio la razón.

Ambos tribunales manifiestan que las expresiones utilizadas por Ylenia son fruto de una mala relación laboral sin que ponga de manifiesto un ataque al derecho al honor del demandante. Por otro lado, el juzgo de instancia ha resaltado que no se ha observado que se calificase a Toño de homófobo o xenófobo.

Personajes públicos

Queriendo agotar la última vía, Toño Sanchís acudió ante el Tribunal Supremo, pero también ha desestimado el recurso.

El alto tribunal considera que ambos han participado en programas denominados “crónicas de sociedad”, por lo que son generalmente reconocidos por los seguidores de dicho segmento de la programación, por lo que sus personas, vida y opiniones deben calificarse de interés general.

A ello añade que las declaraciones de Ylenia sobre las funciones como agente artístico de Sanchís no sobrepasan los límites que se puedan derivar de las relaciones profesional-cliente, relativas a los contratos que obtenía, las remuneraciones que acordaba y las comisiones que percibía.

Por otro lado, el alto tribunal ha destacado que la demandada no calificó a Toño Sanchís “en ningún momento de xenófobo y homófobo, sino sencillamente hizo chistes de mal gusto sobre ello”.