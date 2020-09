Transparencia no ofrece datos de muertos de Covid-19 desglosado por profesiones

Las muertes derivadas del Covid-19 en España durante los meses de confinamiento son una incógnita difícilmente resoluble. Son numerosas las ocasiones en las que periodistas o ciudadanos han preguntado a la Administración cuál es el número real de fallecidos por coronavirus, pero la falta de pruebas PCR y la confusión entre los datos durante el Estado de Alarma no da una respuesta rotunda.

Una reclamación al Ministerio de Justicia solicitó el pasado mes de abril los datos de defunciones en el territorio español en los meses de enero a abril de 2017 a 2020. La información pedía que estuviera segregada por día, mes, año, provincia y actividad profesional.

Esta última característica se pedía para poder detectar las muertes relacionadas con profesionales de establecimientos minoristas de alimentación y productos de primera necesidad así como trabajadores de sanidad ocasionados durante la gestión de la crisis sanitaria.

El Ministerio de Justicia contestó al solicitante que no era competencia de Justicia conocer ni la actividad profesional de los fallecidos ni tampoco la causa del fallecimiento. Redirigía así la solicitud a información del Instituto de Estadística Nacional (INE) y al Ministerio de Sanidad.

El solicitante reclamó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el acceso a esta información: “el hecho de que la actividad profesional no sea competencia del centro directivo no exime de la capacidad de acceso a esa información, si obra en poder de la Administración, y si se conoce órgano competente”. Finalmente, el CTBG ha desestimado la reclamación porque no considera que Justicia pueda aportar unos datos que no tiene.