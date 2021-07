Vídeo: El exDao Villabona señala al exjefe de Asuntos Internos como el responsable de apartar a los investigadores de Villarejo

“Nosotros tenemos que velar por una investigación neutral, una investigación que no esté en los medios de comunicación y, por tanto, estas personas no deben estar en la investigación”, explica a la jueza el ex Director Adjunto Operativo Florentino Villabona sobre la querella impuesta a la cúpula policial durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En las grabaciones a las que ha tenido acceso Confidencial Digital Villabona niega cualquier irregularidad en la decisión de no permitir regresar a su puesto en la Unidad de Asuntos Internos a los policías que investigaron al comisario José Manuel Villarejo en el marco del caso del ‘Pequeño Nicolás’.

La querella fue interpuesta en 2018 por el inspector de la policía Rubén Eladio López -actualmente director de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis en el Ministerio de Transportes- y afecta a más de una decena de personas entre policías y periodistas a los que acusa de dificultar la investigación de Villarejo y emprender una campaña mediática que terminó con la destitución de su puesto en la Unidad en la que trabajaba y el traslado a la Inspección de guardia en octubre de 2017.

No fue hasta febrero de 2021 cuando la Audiencia Provincial obligó al Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid a abrir la investigación en la que, por el momento, solo se ha tomado declaración al exDAO Eugenio Pino y a su sucesor Villabona, así como al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago quienes han negado cualquier interferencia para apartar a Eladio López de su puesto.

“La única relación que he tenido con él ha sido por deferencia al señor Martín Blas [el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos] que me dijo que si me podía llamar y me llamó para preguntarme cuál eran (sic) los motivos por los que él no podía continuar en Asuntos Internos”, explicó Villabona en sede judicial el pasado 8 de abril. El comisario negó que se tratara de una represalia, sino que fue más una cuestión de confianza.

“Yo le expliqué que como era un puesto de confianza y el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos consideraba que no debía regresar a esa Unidad se lo comentó”, alegó Villabona. Tras el cese de Martín Blas de Asuntos Internos le sucedió Francisco Migueláñez y fue este quien tomó la determinación de no volver a incluir en su grupo a los agentes que habían estado investigando el caso del ‘Pequeño Nicolás’.

“Señoría, en parte si estábamos investigando al señor Villarejo y meter a esas personas nuevamente en la Unidad de Asuntos Internos podríamos contaminar la investigación y nos podían acusar en un incidente procesal de que hubiera cierta enemistad con Villarejo”, defiende Villabona. En el momento en el que terminó la comisión judicial que lideraba Rubén Eladio y que había estado detrás de las actividades irregulares de Villarejo, se abrió otra investigación dentro de Asuntos Internos actualmente conocida como ‘Tándem’. Una macrooperación que terminó con la detención del comisario jubilado en noviembre de 2017 y su encarcelamiento, y que ha terminado con una treintena de líneas de investigación en la Audiencia Nacional sobre las actividades irregulares de Villarejo.

Villabona dice que si volvía a incluir a estos agentes que ya venían de investigar a Villarejo las pesquisas podrían haberse visto afectadas. Y hace mención a un informe del fiscal del caso del ‘pequeño Nicolás’: “Recuerdo que hay un auto o una recomendación del fiscal San Román diciendo que tanto Marcelino Martín Blas y Rubén Eladio no deberían continuar en la investigación que estaban haciendo porque corría el riesgo de estar contaminada”. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid manifestó en dos ocasiones la legitimidad de la comisión judicial que continuó trabajando hasta su disolución en 2017.

La jueza ve el asunto “farragoso” y "complicado"

Aunque la querella se interpuso hace tres años y la Audiencia Provincial ordenó tomar declaración a los querellados hace seis meses, la jueza instructora Josefa Bustos por el momento solo ha escuchado a tres de ellos. La investigación se encuentra en un punto muerto y, de hecho, la última citación el pasado mes de abril del entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía Francisco Migueláñez fue anulada para determinar si debía comparecer como testigo o como imputado. Algo que todavía no se ha aclarado.

En las grabaciones a las que ha tenido acceso ECD, la jueza Bustos habla continuamente de la “dificultad” para comprender la querella calificándola de "extensa", "complicada" y “farragosa”. "Otra de las cuestiones que se derivan de toda esta confusión de querella", manifiesta la jueza.

Por su parte, el inspector Fuentes Gago, cuya declaración dura apenas cinco minutos, expone que él no intercedió para nada en el hecho de que los policías fueran apartados de Asuntos Internos porque él en 2017 se encontraba como agregado de Interior en Países Bajos. "Es que no sé ni a qué año se refiere porque como es todo tan impreciso", determina la jueza al preguntarle.

Bustos expone que en estos años no le ha dado tiempo a delimitar los hechos que se investigan y que les cita porque el órgano superior se lo impone: "yo les llamo ustedes porque estoy cumpliendo un mandato de la Audiencia Provincial, en fin, yo antes de haberles llamado a ustedes a declarar... yo he querido desbrozar tantos hechos que ponía en la querella y mirar la declaración. Pero bueno, ha dicho la Audiencia que tengo que llamarles y yo les llamo. No puedo hacer otra cosa. Bueno, pues nada, ya ha terminado el mal trago".

Dice la jueza que el asunto se ha demorado tanto -desde 2018- porque ha tenido que recabar información de cada uno de los juzgados. Sin embargo, fuentes judiciales afirman que la investigación está totalmente parada en este momento.