Villarejo consigue que el juez de la 'Kitchen' le deje leer sus propias agendas

El comisario José Manuel Villarejo ha estado parte de la mañana en las dependencias de la Audiencia Nacional ojeando sus propias agendas, según han confirmado fuentes judiciales a Confidencial Digital. Esta visita a las dependencias judiciales donde están guardadas 13 agendas personales del policía coincide con el día que el magistrado ha decidido imputar a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a su marido Ignacio López del Hierro y a su exjefe de gabinete cuando ella era ministra José Luis Ortiz.

Villarejo con boli y libreta en mano y con total concentración ha pasado la mañana apuntando referencias y notas que corresponden a las anotaciones que él mismo hizo entre 2007 y 2015 fechas en las que se circunscriben estas agendas. En varias ocasiones el comisario jubilado se ha quejado de que el juez no le dé acceso a sus propios documentos. "El problema es que todas mis notas de inteligencia han sido declaradas secretas, lo cual es una contradicción porque no soy creíble, pero a la vez todo lo que digo es secreto", dijo el comisario la pasada semana en el Congreso de los Diputados.

En sus últimos escritos remitidos a la Audiencia Nacional, de nuevo el policía afeaba a García-Castellón que no le diera acceso a todo el material. Por su parte, el magistrado no quiere que todas estas anotaciones se pongan a disposición y acaben circulando "no sujetas a control", por eso decretó en un auto adelantado por 'abc' que continuaran guardadas en la caja fuerte del Juzgado de Central de Instrucción número 6 que investiga la macrocausa 'Tándem'.

El vídeo del día Ghali abandona España de madrugada en un avión con destino Argel

No obstante, el juez permitió que las partes del proceso judicial sí fueran a consultarlas allí por orden y a este permiso es al que se ha acogido este miércoles el comisario jubilado. Villarejo se prepara así para su próxima declaración frente al magistrado que será el próximo 1 de julio.