Los vocales del CGPJ no van a presionar a Lesmes para que haga nuevos nombramientos

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no van a presionar al presidente Carlos Lesmes para que lleve al Pleno que se celebra el próximo 25 de marzo nuevos nombramientos. Entienden que su actividad en lo que a decidir las cúpulas policiales se refiere va a quedar limitada por la reforma que aprobará el Congreso y acatan la decisión sin poner a Lesmes en un compromiso para la siguiente reunión. No obstante, según fuentes consultadas, tampoco se descarta emitir un nuevo comunicado de protesta.

Los vaivenes de Gobierno y oposición sobre el pacto para la renovación del CGPJ no cesan desde hace más de dos años. Primero fue el famoso Whatsapp de Ignacio Cosidó, posteriormente la filtración de un mensaje entre Pablo Casado y Pedro Sánchez y la última frustración del pacto ha venido por el veto al juez José Ricardo de Prada.

En vistas de que el acuerdo no avanza, la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley del CGPJ y paralizar los nombramientos discrecionales mientras esté en funciones continúa su curso en el Congreso. Muy a pesar de la mayoría de los vocales, que ya han emitido hasta en dos ocasiones comunicados mostrando su rechazo a que les limiten las funciones.

El próximo encuentro entre los 21 miembros que conforman el Consejo será, como cada mes, el último jueves de marzo. El Poder Judicial ha anunciado que continúa la actividad preparatoria de los nombramientos, es decir, las entrevistas personales de diez aspirantes a las dos plazas de magistrado en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En cambio, Lesmes ha transmitido su intención de no llevar a Pleno los nombramientos, dejarlos aparcados después de hacer las entrevistas porque no tiene intención de confrontar con el Gobierno.

Ya en la última reunión el presidente del CGPJ hizo lo mismo, sin embargo, ocho vocales exigieron a Lesmes que los incluyera al menos en la orden del día de la reunión. Conforme al Reglamento del Poder Judicial si se hace esta petición formal de al menos cinco vocales, el asunto se debe incluir. Y así se hizo. Se añadió en la lista de cosas que debatir en la reunión.

Esta vez es diferente. Lesmes ha avisado con mucha antelación de su intención de paralizar ya de forma permanente los nombramientos y ningún vocal parece estar dispuesto a llevarle la contraria. Los vocales entienden que con la Reforma para limitar sus poderes a punto de salir del horno, querer hacer unos “últimos” nombramientos sería entrar a confrontar con otros órganos del Estado y hay pocas voces que lo apoyen.

En este sentido, las fuentes consultadas, aceptan que los últimos nombres que propusieron para las cúpulas judiciales los miembros de este Consejo fueron los de la última reunión y a partir de aquí ya no tendrán esta potestad.

No obstante, las fuentes consultadas recalcan que las funciones del Poder Judicial son muchas otras y que esto no va a disminuir en absoluto la actividad de los miembros. Hay que recordar que es un órgano consultivo al que se le piden informes jurídicos, que resuelven todas las compatibilidades de los jueces, que realizan estudios sobre todas las órdenes jurisdiccionales, crean nuevos juzgados, etc.

Aún así algunas voces del interior del Poder Judicial no descartan volver a emitir un comunicado aunque otros se reconocen ya “fatigados” de esta especie de pugna con una parte del Congreso. En principio en el calendario del Senado, según fuentes consultadas, está previsto aprobar el mismo día que el Pleno del CGPJ se reúne la ley que limita sus funciones.