Vox se arriesga a pagar las costas del juicio de ‘Dina’ tras haber acusado a Pablo Iglesias

El partido de Santiago Abascal ha pedido 13 años de prisión para el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la pieza 10, conocida como ‘Dina’ que se investiga en la Audiencia Nacional en el marco de la Operación 'Tándem'. Ha solicitado esta condena a pesar de que Iglesias no consta como investigado en esa causa por lo que Vox se arriesga a una multa y a una condena al pago de las costas del juicio si así lo considerara el juez, según indican fuentes jurídicas.

El magistrado que dirige la investigación, Manuel García-Castellón, puso fin a la instrucción hace unas semanas y, con el pase de procedimiento abreviado, instó a las partes a formular su escrito de acusación. Esta semana se han conocido los argumentos de uno de los imputados, el excomisario José Manuel Villarejo, y también el del partido político Vox que ejerce como acusación popular.

La abogada de la formación de Abascal, en su escrito, acusa al líder morado de delitos de denuncia falsa y simulación de delito, estafa procesal, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos. Los juristas indican que, aun si la acusación considera que alguien es culpable, no puede acusar si antes el Juzgado no lo declara investigado. Cabe recordar que García-Castellón ha elevado la exposición razonada para investigar a Iglesias al Tribunal Supremo y será allí y solo allí donde, si así lo decide el Alto Tribunal, pueda ser juzgado por la condición de aforado del diputado.

Por tanto estos hechos no pueden ser investigados por la Audiencia Nacional. La defensa de Vox conoce que esta acusación legalmente no podrá prosperar, ni siquiera tramitarse. No puede tener efectos procesales por lo que, según los juristas consultados, el único fin que la formación tiene con un escrito de este tipo es un objetivo político.

Lo mismo sucede con Dina Bousselham, la exasesora de Podemos, a quien el escrito de Vox acusa de de los delitos de estafa procesal, simulación de delito, falso testimonio y denuncia falsa y pide para ella 8 años de cárcel a pesar de que como Iglesias tampoco consta como investigada.

Depende del tribunal

El juez ha recibido este martes el escrito del partido político y, si así lo considerase, podría aplicarse varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para penalizarlo por ello. Si el Juzgado viera "temeridad" o "mala fe procesal" podría condenar al partido al pago de las costas del juicio.

Asimismo, según se indica en el artículo 247 de la LECrim: "si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado y respetado el principio de proporcionalidad, una multa". La cuantía según lo que indica la ley podría oscilar entre los 180 y los 6.000 euros.

Para determinar esta cuantía el tribunal debe tener en cuenta las circunstancias del hecho del que se trate, así como los perjudicados que al procedimiento o a la otra parte se hubiere podido causar.