Estas son 8 cosas relacionadas con el cáncer: Pescado, embutidos o plancha de pelo.

Su tasa de incidencia aumenta año tras año. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, se prevé que en 2022 se diagnostiquen 280.100 españoles más.

El cáncer es la primera causa de muerte en el mundo: en 2020, perdimos a cerca de 10 millones de personas por esta enfermedad, es decir, casi 1 de cada 6 muertes registradas.

Esta enfermedad surge de mutaciones en las células que hacen que crezcan sin control. Identificar qué causa que esto suceda a nivel personal es complicado, se sabe que la genética lo respalda. También afecta el estilo de vida: alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al tabaquismo, el consumo de alcohol, la baja ingesta de frutas y verduras y la falta de actividad física.

Por desgracia, todavía no se sabe al 100% cómo se puede acabar con la enfermedad.

A lo largo de este año se han hecho diferentes investigaciones en donde señalan algunas cosas de la vida cotidiana que podría estar relacionadas.

Las sustancias químicas de los tintes

Varios productos químicos que se usan legalmente en tintes para el cabello, vajillas y plásticos se filtran en los alimentos y el agua, lo que facilita que las toxinas ingresen al cuerpo y nunca se aprueben para el consumo humano.

Las sustancias probadas incluyeron aminas aromáticas, que se pueden encontrar en productos de consumo como tintes para el cabello y tinta para tatuajes. Se han relacionado con el riesgo de cáncer de vejiga en humanos.

Productos químicos para alisar el pelo

Según el estudio, aquellas que usaron alisadores químicos para el cabello más de 4 veces en los 12 meses anteriores a la encuesta tenían un 155 por ciento más de probabilidades de ser diagnosticadas con cáncer de útero más adelante. Los culpables pueden ser los disruptores endocrinos, sustancias químicas que alteran el equilibrio hormonal y alteran la salud. El cuero cabelludo humano absorbe estas sustancias más fácilmente que otras áreas como la piel.

Las bebidas azucaradas y alimentos procesados

Un estudio en el British Medical Journal (BMJ) concluyó que una mayor ingesta de estos productos estaba relacionada con un aumento de casi el 30% en el riesgo de cáncer colorrectal en los hombres. Esta asociación se detectó en los cánceres de colon distal (pero no en los cánceres proximales o rectales) y fue más fuerte en productos de carne, aves o pescado listos para comer y bebidas azucaradas. Los resultados son consistentes con los observados en investigaciones previas, que también subrayan el vínculo entre los pacientes ultraprocesados ​​y el aumento de la mortalidad por cáncer.

Un estudio prospectivo de 2018 en Francia mostró que un aumento del 10 % en la proporción de estos alimentos en la dieta se asoció con un aumento superior al 10 % en el riesgo general y el riesgo de cáncer de mama. A principios de este año, otro estudio de Harvard mostró que, al menos entre las mujeres, el consumo regular de bebidas azucaradas duplica las probabilidades de desarrollar cáncer de colon a los 50 años.

La obesidad

Actualmente tener obesidad es un riesgo a la hora de prevenir el cancer. El riesgo de cáncer de útero aumenta un 88%, y puedes llegar a tener cancer de mama, colorrectal, de próstata o de páncreas.

El pescado

Un estudio relaciona el consumo de pescado con el cáncer de piel. Casi unas 500.000 personas de 6 estados de EE.UU. participaron en esta investigación. Se les siguió durante 15 años y resulta que la tasa de melanoma era un 22% mayor entre las personas que declaraban comer más pescado.

No obstante, no se recopilaron datos sobre la exposición al sol de estas personas, o si tenían quemaduras etc.

Se recomienda, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que las mujeres embarazadas o los menores de 10 años no coman atún rojo, pez espada, tiburón o Lucio.

El embutido de manera habitual

Anses recomienda limitar el consumo de alimentos cocidos a menos de 150 gramos por semana. También propuso reducir el uso de aditivos en los alimentos cocinados "al nivel más bajo razonablemente posible".

En 2018, un estudio ya relacionaba el consumo de este tipo de carne con el cáncer de mama.

La contaminación

Es un tumor común con una alta tasa de mortalidad porque se presenta en una etapa avanzada o con signos que a menudo se pasan por alto, como tos frecuente o dolor en el pecho.

Los edulcorantes

Descubrió que el aspartame y el acesulfame K, en particular, estaban asociados con un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la mama y la obesidad, como el cáncer colorrectal, de estómago y de próstata, después de evaluar a más de 100.000 personas, aproximadamente la mitad de las cuales recibieron 8 años de seguimiento.