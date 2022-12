10 planes gratis para hacer en Girona

Planes gratis para hacer en Girona.

Sería muy largo enumerar todos los lugares interesantes de Girona. Para que puedas ver al menos una pequeña parte de los valores históricos, arquitectónicos y culturales locales, tu viaje debe durar al menos un par de semanas. Por eso, hoy hemos incluido sólo las excursiones más populares en Girona:

1. Las Murallas de Girona.

La construcción de la estructura comenzó durante la prosperidad del Imperio Romano, en el primer siglo. Las murallas formaban parte de una fortaleza defensiva que protegía el camino de Sevilla a Roma. En la actualidad, solo han sobrevivido algunos restos restaurados de ellos. A lo largo del perímetro de las murallas hay miradores desde los que se pueden admirar hermosas vistas de toda Girona.

2. Escultura de la Leona de Girona.

La fecha de creación de la composición, instalada cerca del templo de Sant Feliu, es del siglo XI. Como muchos otros lugares de interés de Girona, este tiene su propia leyenda. Según ella, al besar la figura del animal en la cola, uno puede contar con el cumplimiento de todos los sueños secretos. Para llegar a la parte trasera de la leona, debes subir una escalera especial. Por cierto, de hecho, la escultura es un símbolo heráldico de la ciudad.

3. El Barrio judío de Girona.

Si no sabes qué ver en Girona en 1 día, no dejes de ir. En este barrio único, puede sentir la atmósfera única de esa época antigua cuando se acababa de crear. En el siglo IX, los judíos comenzaron a mudarse aquí en masa, pero en el siglo XV fueron desalojados por los residentes locales. La zona estaba habitada por personas muy pobres, que simplemente no podían permitirse cambiar el estilo general del barrio europeo y la apariencia de los edificios que ya se elevaban allí.

4. La Plaza de la Independencia.

El objeto recibió su nombre debido a la historia de la Guerra de los Pirineos. Antiguamente, había un monasterio en honor a San Agustín. La plaza está rodeada de edificios clásicos, realizados en el mismo estilo arquitectónico, con cafés, restaurantes y boutiques en las plantas bajas. Uno de los principales atractivos es una escultura en memoria de los defensores de Girona.

5. La Rambla de la Libertad.

Con las mejores vistas de Girona, muchos guías y viajeros experimentados parten de esta antigua calle. En el siglo XIX, se ennobleció: se plantaron hermosos árboles, y se construyeron pequeñas cabañas con arcadas. Por la noche, se encienden luces multicolores en todas partes. El bulevar está lleno de tiendas y restaurantes, así como de los mejores hoteles de Girona.

6. La Iglesia de San Félix.

Uno de los mejores lugares que visitar en Girona para los amantes de la arquitectura. El majestuoso edificio del siglo XIV sustituyó a la primitiva iglesia románica, en la que descansaban San Narciso y San Félix, patrones de la ciudad. En el siglo XVI se añadió una torre a la iglesia, en el siglo XVII se tomaron medidas a gran escala para decorar la fachada. Los interiores tienen un estricto aspecto románico. En el complejo hay enterramientos paleocristianos y romanos.

7. La Catedral de Girona y Basílica de Sant Feliu.

Incluso si el propósito de su viaje es ir de compras y no hacer turismo, asegúrate de tomarte un tiempo para ver la Iglesia de Santa María o, en otras palabras, la Catedral. El edificio más impresionante de la ciudad fue erigido entre el siglo XI y el siglo XVIII. En apariencia, son visibles elementos de varias direcciones de la arquitectura. Incluyendo una nave característica del gótico, así como un claustro románico. Ahora está abierto un museo dentro del edificio, donde los huéspedes pueden ver valiosos ejemplos de religión y cultura.

8. Monasterio de Sant Pere de Galligants.

Cataluña es famosa por sus majestuosas iglesias y templos. Al llegar a Girona, puedes comprobarlo por ti mismo. El edificio, ubicado en la costa del río del mismo nombre, tiene una historia bastante peculiar. El caso es que, al ser construido en el siglo XII, nunca ha sido reconstruido, y ha logrado mantener su aspecto antiguo original hasta el día de hoy. En la iglesia hay un museo de arqueología, cuya visita también aconsejan los guías de Girona.

9. Museo de Arte de Girona.

El complejo está ubicado en el antiguo palacio episcopal, cerca de la Catedral, por lo que se pueden combinar visitas turísticas. En un momento, el palacio cumplió varios propósitos: albergaba recepciones para la familia real y también retenía prisioneros, equipando salas como celdas. Las exposiciones del moderno centro de arte muestran los valores creados durante los últimos siglos.

10. Museo del Cine.

Este es un museo relativamente nuevo y sorprendente, no encontrarás en ninguna otra ciudad de España nada similar. Las colecciones contienen dos decenas de miles de muestras, de una forma u otra relacionadas con el cine.