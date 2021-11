11 del 11: cómo el marketing se beneficia de las fechas

Hay fechas que nos marcan, como la fecha de nuestro nacimiento, que recordamos cada año en nuestro cumpleaños; el día de Año Nuevo, cuando nos proponemos unos retos que sabemos que jamás cumpliremos; el día de nuestra boda o el día de San Valentín. Son fechas que recordamos, que nos remueven, que nos tocan la vena sensible. Y eso los especialistas de marketing lo saben.

Las marcas aprovechan muchas de estas fechas para hacer descuentos especiales o para lanzar una campaña de visibilidad. Una de las más conocidas es el Black Friday, que tendrá lugar este año el 26 de noviembre. En esta fecha miles de empresas hacen grandes descuentos y los clientes esperan el conocido viernes negro para regalarse un capricho. Otro ejemplo podría ser el ya mencionado día de los enamorados, San Valentín, el 14 de febrero. En esta fecha los encargados de marketing se ponen románticos y preparan campañas orientadas a las parejas de enamorados.

El 11 de noviembre, el día 11 del mes 11, algunas corporaciones también aprovechan para hacer alguna campaña especial. Es el caso de AliExpress, perteneciente al gigante asiático Alibaba, que celebra el 11 de noviembre el Día del Soltero, o 'Singles' Day'. Se trata de una festividad nacida en la Universidad china de Nanjin, donde un grupo de estudiantes decidió instaurar en 1993 un día para celebrar la soltería, al igual que tenían un día para ellos los enamorados.

¿Y de dónde viene la fecha elegida? El número 1 representa la soltería, y en el día 11 de noviembre, 11.11, como hacen la notación allí, se representan cuatro solteros, lo que viene a hacer referencia al grupo demográfico de los solteros.

Si el día de San Valentín las parejas se regalaban detalles de amor, ¿por qué no disponer de un día para que los solteros se hagan regalos a sí mismos o entre ellos? Así nació el Día del Soltero, que desde hace unos años ha llegado a nuestro país y en el que encontramos muchas ofertas y descuentos, no solamente en AliExpress (donde hay descuentos de hasta un 80%), sino también en empresas nacionales como El Corte Inglés o empresas americanas como Amazon o eBay. Para hacer promociones y ofertas, si hay una fecha a la que una empresa pueda apuntarse, antes o después lo acabarán haciendo.

También en nuestro país la Organización Nacional de Ciegos Españoles, más conocida como la ONCE, sabe hacer uso de esta fecha para sus actividades de marketing. Y es que el hecho de que el número 11 y las siglas de la organización se pronuncien igual no puede pasar desapercibido por nadie. Por ello, desde la ONCE realizan un sorteo extraordinario el día 11 de noviembre, 'El 11/11 de la ONCE'.

Este año este Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE tiene un premio de 11 millones de euros y once premios de un millón de euros, además de otros cientos de premios. La fecha, sin duda, permite jugar con los números a los encargados de organizar el sorteo. Cada cupón tiene un precio de 6€ y pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados y en la web de la ONCE juegosonce.es.

Como vemos, los expertos de marketing no dejan de usar las fechas para lanzar promociones o eventos especiales. ¿Cuál será la próxima que tengamos que sumar a nuestros calendarios?