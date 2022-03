Las mejores recetas fáciles para el día del padre

¿No sabes que regalarle a tu padre este año? En este artículo te enseñamos algunas ideas fáciles para sorprender a tu familia.

En vez de regalarle lo mismo de siempre, puedes asombrarlos de una forma muy fácil, creativa y divertida. Por qué, ¿a quién no le apetece cocinar algo rico de vez en cuando?

Tortitas

Es un desayuno o postre fácil de hacer, por lo que si es tu primera receta no vas a tener que estar muy atento y tardarás prácticamente poco.

Para hacerlas necesitaras:

1 vaso de leche

1 vaso de harina

1 cucharadita de aceite

1 cucharadita de levadura

1 huevo

No hace falta mezclar primero unos ingredientes y después otros, todo en el mismo recipiente y a remover. Una vez que te quede una masa sin grumos, echas la masa poco a poco en la sartén a fuego medio. Previamente, hay que untar la sartén con mantequilla para que no se te pegue la masa de las futuras tortitas.

Una vez que tengas todas las tortitas hechas, ya puedes decorarlas a tu gusto (o al gusto de tu padre), os recomiendo leche condensada con fresas.

Tortitas.

Acai

El nuevo desayuno de moda es mucho más fácil de preparar de lo que te imaginas.

Ingredientes:

2 tazas de yogur

1/2 tazas de miel de agave

1/4 tazas de mora azul

1/ 4 tazas de zarzamora

1/4 tazas de chía

1/4 tazas de granola

1 plátano, en rodajas

Mora azul y z arzamora

Una vez que tengas los ingredientes en la mesa de la cocina ha llegado el momento. En una licuadora agrega el yoghurt vegano, la miel de agave, las moras azules y las zarzamoras, licua hasta integrar por completo.

A continuación, vierte el yoghurt en un tazón, agrega las semillas de chía, la granola, el plátano, las moras y las zarzamoras. Ahora solo os queda disfrutar!

Acai.

Tarta de queso

No se vosotros, pero yo no conozco a nadie que no le guste la tarta de queso... así que, en mi caso, siempre será un acierto. Os voy a enseñar la receta que hago siempre, y no soy ninguna experta pero me queda bastante bien.

Para esta receta, tan sólo hay que mezclar los pocos ingredientes que requiere la masa, rellenar un molde forrado con papel de horno y esperar a que se haga la magia.

570g de queso crema

4 huevos

230g de azúcar

280ml de nata líquida

1 cucharada de harina

Si quieres añadirle una base, lo único que tienes que hacer es mezclar galletas trituradas con mantequilla. Una vez que la base esté hecha, no te olvides de meterla en el molde de tu tarta y meter en la nevera.

A continuación, precalentamos el horno por arriba y por abajo a 200º. Una vez que tienes todos los ingredientes, los vas mezclando hasta que se quede una masa homogénea. Llega el momento de sacar el molde de la nevera (si has hecho una base) y echar la masa en el molde.

Ahora solo queda meterla en el horno durante unos 30-40 minutos. Es muy importante que, una vez se saque la tarta del horno se meta en la nevera, ya que se tiene que enfriar.