Austria avisa a sus ciudadanos de un riesgo de apagón de larga duración en Europa

El Ministerio de Defensa de Austria ha enviado un aviso urgente a los ciudadanos de su país en caso de que pueda haber un fallo en el suministro de la infraestructura eléctrica en Europa.

Ha advertido a su población de que hagan acopio de comida, combustible y agua para al menos quince días en caso de producirse esta situación.

Por el momento, la única nación que ha informado de esta escena que parece de ficción, ha sido Austria, aunque mantiene la duda de cuándo se producirá este hecho. El pasado 8 de enero, Europa se encontró en la crítica situación de estar al borde de sufrir un apagón por una alteración en la frecuencia del suministro eléctrico debido a un desequilibrio en las demandas, afectando a países como Francia, Inglaterra o Italia. Los expertos han señalado que éstos fueron los primeros síntomas de lo que se podía vaticinar en Europa, algo que también mantiene intranquilos a los estadounidenses.

Las alternativas renovables no son suficientes para el aumento exponencial de la demanda eléctrica, siendo insuficientes los recursos para abastecer a toda la población. No es una situación que afecte al precio de la luz como se ha producido en los últimos meses, si no que directamente no habría suministro de luz.

Se trata de una situación crítica que ya ha comenzado en Europa y que, a pesar de intentar evitarla, puede ser inminente. El Ministerio de Defensa austríaco se muestra alarmante ante el gran apagón, haciendo conscientes a sus ciudadanos todos aquellos servicios que dependen de la electricidad: el agua, la calefacción, la luz, el ascensor, el frigorífico, en definitiva, ¿qué no depende de la electricidad?

Han asegurado que esto solo es el principio de una crisis que afectará a todos los aspectos y servicios de la cotidianidad de la población.