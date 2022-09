Better Call Saul: una fabulosa serie de 6 temporadas que no te debes perder

'Better Call Saul' es un interesante drama criminal estadounidense que se estrenó en AMC el 8 de febrero de 2015. La serie, creada por Vince Gilligan y Peter Gould, es un spin-off y precuela de otra serie de Gilligan, la popular 'Breaking Bad'.

La serie está ambientada en 2002 en Albuquerque y se centra en la vida del abogado de poca monta Jimmy McGill, interpretado por Bob Odenkirk, seis años antes de su aparición en Breaking Bad y de conocer a sus personajes principales, sin embargo, algunos eventos tienen lugar durante y después de la serie original.

El 20 de noviembre de 2014 se supo que el canal AMC fijó como fecha de estreno de la serie el 8 de febrero de 2015. Las primeras cinco temporadas contienen diez episodios cada una. La temporada final cuenta con 13 entregas.

El nombre de la serie es un eslogan publicitario de la que sería la futura firma del despacho del abogado Saul Goodman, en la historia original de Breaking Bad. Saul se concibió en principio como una serie de comedia con episodios de 20 minutos.

Vince Gilligan y su visión artística

El creador de la serie, Vince Gilligan, planeó algo más simple y airado: seguir las historias divertidas de un abogado parlanchín que algún día acabaría trabajando para un cartel de la droga. Pero Gilligan cambió repentinamente sus reglas y agregó a la serie esa misma laxitud artística de Breaking Bad', convirtiéndola en una obra maestra.

En julio de 2012, Vince Gilligan, insinuó una posible serie derivada de 'Breaking Bad'. En abril de 2013, se confirmó que Gilligan y Gould estaban desarrollando una nueva serie; este último escribió el guión en el que se ahondaba en la vida del personaje de Saul Goodman.

Gilligan confesó en una entrevista en julio de 2012: "Me encanta la idea de una serie legal en la que un abogado hace lo que sea necesario para evitar que el caso llegue a los tribunales. Resolverá los problemas directamente en los escalones del juzgado, sin importar lo que le cueste, siempre fuera de la sala del tribunal. Sería interesante, me gustaría". Y así fue.

En diciembre de 2013, Netflix anunció que la primera temporada completa estaría disponible para ver en los EE.UU. y Canadá después de que su final se emitiera en AMC, y en América Latina y Europa inmediatamente después de su estreno en Norteamérica. Actualmente las puedes ver en Movistar Plus+.

Consejo para ver esta serie con detalle y comprender sus metáforas visuales

Requiere que mires de cerca y sientas el drama en las pequeñas cosas. A partir de aquí crece la principal característica visual de la serie: la estetización de la vida cotidiana: Amasar harina, cartones flotando en la piscina, hormigas arrastrándose sobre un helado: estos momentos se muestran con un mensaje: esto es importante, míralo más de cerca, siéntelo.

La estética de la serie demuestra que sus creadores no tienen miedo de ir despacio y poner metáforas en lugar de acción, puro arte. La metáfora más memorable es la de las hormigas y el helado. Saul deja caer helado en el pavimento después de reunirse con la gente del cartel y tras un tiempo lo encuentra: está todo ennegrecido por la multitud de hormigas.

Entonces el espectador y el mismo Saúl, comprendemos que ahora el personaje está involucrado en hechos oscuros. Y luego vemos cómo una hormiga sube a la parte superior del cuerno con música patética; una escena simplemente brillante.

El peor momento

El peor momento para la serie se produjo cuando el actor Bob Odenkirk sufrió un infarto que casi le cuesta la vida en julio de 2021 mientras rodaba la sexta temporada de la serie. Aunque lo pasó bastante mal en su hospitalización, logró superar el trance.

'Better Call Saul' cuenta con un reparto de lujo:

Bob Odenkirk como Saul Goodman, Rhea Seehorn como Kim Wexler, Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut, Michael Mando como Nacho Varga, Patrick Fabian como Howard Hamlin, Giancarlo Esposito como Gus Fring,y Tony Dalton como Lalo Salamanca, entre otros.

La lista de premios conseguidos por la serie que avalan su calidad, es abrumador:

Premio Satellite al Mejor Actor de Reparto en una Serie, Miniserie o Película para TV, 2018 · Michael McKean: Premio de la Crítica Televisiva al mejor actor de reparto en serie de drama 2015 · Jonathan Banks, Premio Satellite al Mejor Actor de Serie Dramática 2021 · Bob Odenkirk, Premio Satellite a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie, Miniserie o Película para TV 2017, 2016 · Rhea Seehorn: Premio de la Crítica Televisiva al mejor actor en serie de drama 2016, 2015 · Bob Odenkirk, Peabody Award - Entertainment 2018 · Sony Pictures Television, Gran Via Productions, Premio Satellite a la Mejor Serie Dramática de Televisión 2021, 2016 · AMC, TCA Award al Mejor Programa Nuevo 2015, TCA Award al Mejor Drama 2019 · AMC, Eddie Awards for Best Edited Drama Series for Commercial Television 2021 · Chris McCaleb, Joey Liew.