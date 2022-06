Calas en España para visitar alguna vez en la vida

El verano ya casi está aquí, de hecho, si hacemos caso al calor que estamos disfrutando, ya podemos decir que lleva días con nosotros. Por eso, nada mejor que empezar a pensar en las vacaciones y aquellos destinos en los que darse un chapuzón, recuerda que nuestro país tiene muchas playas, de hecho, algunas de ellas son de las mejores del mundo.Para algo que te permita disfrutar del mar de una forma más tranquila, nada como elegir entre las irresistibles calas de España este verano.

Mejores calas de España

Recientemente se supo que en 2022 habrá 18 playas con bandera azul en España. Las playas repartidas por todo el país nos permiten disfrutar del verano de una manera especial, pero si lo que buscas son esas playas más pequeñas y tranquilas, no hay nada como las que te hemos mencionado y que consideramos las mejores. Una hermosa bahía en España donde puedes darte un chapuzón y disfrutar de una fantástica puesta de sol.

Caló des Moro, Mallorca

Si buscas un entorno natural único, esta cala mallorquina es de visita obligada. Caló des Moro, a 6 km de Santanier, tiene aguas cristalinas que te hacen sentir como si estuvieras en una piscina natural. Gracias a su fondo de arena blanca, aquí encontrarás las mejores condiciones para hacer snorkel. Puedes caminar unos 400 metros por el camino que lleva a la playa y entrar en esta cala escondida desde la casa de pescadores de Sa Comuna.

Caló des Moro.

Playa de Gulpiyuri, Asturias

Entre las costas de Llanes y Ribadesella en Asturias, se encuentra la playa de Gulpiyuri, una auténtica obra de arte natural. El agua de mar entra aquí a través de túneles formados por la roca. El resultado es una playa única en el mundo declarada monumento natural. En este caso, el lenguaje es innecesario. ¡Vea su belleza por sí mismo!

Asturias.

Cala Saona, Formentera

No hay top 10 de playas en donde no se incluya a Formentera. Al igual que su hermana balear, Formentera es un diamante en bruto muy popular entre aquellos que buscan un rincón único lejos de las multitudes. De todo esto, he decidido presentaros Cala Saona, una maravillosa playa encajada entre acantilados. La parte posterior de la playa está dominada por un hermoso sistema de dunas y densos bosques de pinos, lo que hace que el entorno sea incomparable. No te pierdas los atardeceres en esta playa, ¡te dejarán sin palabras!

Cala Saona.

Cala D’Hort, Ibiza

Todo el mundo comenta que esta cala es una de las más bonitas de las Islas Baleares. Es una cala muy conocida y recomendada para ver la puesta de sol, ya que el sol escondiéndose entre el islote de Es Vedrá es una de los recuerdos que no podrás olvidar nunca.

Cala D´Hort

Calas de Roche, Cádiz

Esta situada muy cerca de Conil de la Frontera. Un lugar muy recomendado para todo aquel que le guste hacer rutas por montañas y amantes del senderismo. Son un pequeño conjunto de calas pequeñas que estan rodeadas por rocas, por ello acceder a estas no es sencillo. Por ello, si consigues entrar podrás disfrutar de una playa prácticamente para ti solo.

Calas de Roche.

Cala Pregonda, Menorca

Lo más sorprendente de esta cala es su arena de color rojizo. Podrás exfoliar tu piel en el barro rojo que se genera.