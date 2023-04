Ana de Armas es una actriz cubana nacida el 30 de abril de 1988 en Santa Cruz del Norte, Cuba. Comenzó su carrera como actriz en su país natal en 2006, apareciendo en varias películas y programas de televisión.

En 2014, Ana de Armas se mudó a España para continuar su carrera, y pronto comenzó a trabajar en producciones internacionales. En 2015, hizo su debut en Hollywood en la película "Knock Knock", protagonizada por Keanu Reeves.

En 2017, Ana de Armas recibió aclamación crítica por su papel en la película "Blade Runner 2049" como Joi, una inteligencia artificial diseñada para parecerse a una mujer humana. Desde entonces, ha aparecido en varias películas de Hollywood, incluyendo "War Dogs" (2016), "Hands of Stone" (2016), "Overdrive" (2017) y "Yesterday" (2019).

En 2019, Ana de Armas protagonizó la película "Knives Out", dirigida por Rian Johnson, y recibió elogios por su actuación. En 2020, interpretó a Marta Cabrera en la película "Puñales por la espalda" (Knives Out), y a Marilyn Monroe en la película biográfica "Blonde".

Ana de Armas ha sido nominada para varios premios, incluyendo el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación en 2016 por su papel en "Una rosa de Francia". Además, ha trabajado en campañas publicitarias para marcas como Chanel y Tag Heuer.

En su vida personal, Ana de Armas estuvo casada con el actor español Marc Clotet de 2011 a 2013. Actualmente, está en una relación con el actor estadounidense Ben Affleck.

El cambio de Ana de Armas: Antes y después. Fuente | Hola.

Cambios de look.

A lo largo de su carrera, Ana de Armas ha experimentado diferentes cambios de look que han llamado la atención de sus seguidores y fans en todo el mundo.

Inicios en el cine cubano

Comenzando con sus inicios en el cine cubano, Ana de Armas mostró su belleza natural con su pelo más largo y oscuro. En su primera película "Una rosa de Francia" (2006), la vimos con un corte recto y flequillo, un estilo que se convirtió en su sello distintivo durante los primeros años de su carrera.

El cambio de Ana de Armas: Antes y después. Fuente | Prime Video.

Traslado a España

En su traslado a España, Ana de Armas decidió arriesgarse y cambiar su imagen, llevando su pelo a un tono más claro y cortándolo en capas largas para darle más volumen. Este nuevo estilo fue evidente en películas como "Por un puñado de besos" (2014) y "Anabel" (2015).

El cambio de Ana de Armas: Antes y después. Fuente | IMDb.

Hollywood

Fue en Hollywood donde de Armas comenzó a experimentar más con su look. En "War Dogs" (2016), llevó un corte bob asimétrico, mientras que en "Hands of Stone" (2016) lo lució en un estilo más largo y algo ondulado. En "Blade Runner 2049" (2017), su personaje llevaba un corte de pelo más corto y moderno, lo que enfatizó su belleza y elegancia.

El cambio de Ana de Armas: Antes y después. Fuente | ThePlaCe.

Knives Out

En "Knives Out" (2019), Ana de Armas volvió a cambiar su look, luciendo un corte de cabello ligeramente más corto y color ceniza. Este cambio de imagen le dio un aspecto más fresco y juvenil, que se complementa perfectamente con su actuación en la película.

El cambio de Ana de Armas: Antes y después. Fuente | Los Angeles Times.

Blonde

En 2020, Ana de Armas protagonizó la película "Blonde", en la que interpretó a Marilyn Monroe. Para este papel, la actriz se sometió a una transformación completa, llevando su cabello al icónico color rubio platino de la famosa actriz de los años 50 y 60.

El cambio de Ana de Armas: Antes y después. Fuente | Europa FM.

A lo largo de su carrera, Ana de Armas ha demostrado su versatilidad no solo en su actuación, sino también en su imagen. Su disposición para experimentar con diferentes estilos y looks la ha convertido en un ícono de la moda y la belleza, y seguramente seguirá sorprendiendo a sus fans con nuevos cambios de look en el futuro.