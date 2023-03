Anya Taylor-Joy es una actriz y modelo argentina-británica, nacida el 16 de abril de 1996 en Miami, Florida, EE. UU. Es conocida por sus interpretaciones en películas y series de televisión como "La bruja", "The Queen's Gambit" y "Glass".

Taylor-Joy nació en Miami, hija de un padre argentino y una madre británica. Pasó sus primeros años en Argentina y luego se mudó a Inglaterra cuando tenía seis años. Comenzó a actuar en el teatro a una edad temprana y más tarde se unió a la Academia de Teatro de Londres para seguir formándose en la interpretación.

Su primer papel importante en el cine fue en la película de terror "La bruja" en 2015, donde interpretó a Thomasin. La película recibió críticas positivas y su actuación fue muy elogiada. Luego, en 2016, participó en la película de terror psicológico "Morgan".

En 2017, Anya Taylor-Joy protagonizó la película "Split", dirigida por M. Night Shyamalan. Su interpretación de Casey Cooke, una de las jóvenes que son secuestradas por el personaje de James McAvoy, recibió críticas positivas y consolidó su posición como una de las actrices más prometedoras de su generación. Taylor-Joy también apareció en la secuela de "Split", "Glass", en 2019.

En 2020, Anya Taylor-Joy protagonizó la serie de Netflix "The Queen's Gambit", donde interpretó a Beth Harmon, una prodigiosa ajedrecista con problemas de adicción. La serie recibió críticas muy positivas y su actuación fue ampliamente elogiada, lo que le valió un Globo de Oro a la Mejor Actriz de Miniserie o Televisión.

Además de su carrera como actriz, Taylor-Joy ha trabajado como modelo y ha aparecido en campañas publicitarias para marcas como Miu Miu y Tiffany & Co. También ha expresado interés en la música y ha tocado la guitarra y el ukelele.

El cambio de Anya Taylor-Joy: Antes y después. Fuente | Fashion Gone Rogue.

Cambios de look.

Anya Taylor-Joy es una actriz y modelo argentina-británica conocida por su belleza exótica y su talento interpretativo. A lo largo de su carrera, ha experimentado con diferentes estilos de peinados y looks para adaptarse a los distintos personajes que ha interpretado en el cine y la televisión.

Sus inicios

En sus inicios, Taylor-Joy solía llevar el pelo más largo y oscuro con un estilo natural. En su primer papel protagónico en la película "La bruja" (2015), su cabello algo ondulado y su maquillaje minimalista complementaron su papel como una joven puritana que lucha contra las fuerzas del mal.

El cambio de Anya Taylor-Joy: Antes y después. Fuente | 20minutos.

Morgan

En "Morgan" (2016), Taylor-Joy optó por un peinado más moderno y sofisticado, luciendo un corte de pelo bob y un maquillaje más atrevido, que enfatizó su belleza y juventud.

El cambio de Anya Taylor-Joy: Antes y después. Fuente | Adoro Cinema.

Split

En "Split" (2017), la actriz adoptó un estilo más oscuro y misterioso, con el cabello más corto y teñido de claro. Su maquillaje se centró en los ojos ahumados, dando a su personaje un aspecto más peligroso y siniestro.

El cambio de Anya Taylor-Joy: Antes y después. Fuente | Okdiario.

Thoroughbreds

En la película de terror psicológico "Thoroughbreds" (2017), Taylor-Joy llevaba el pelo más oscuro y más liso, con un flequillo recto y un maquillaje suave que acentuaba sus rasgos delicados. El look se adaptaba a su personaje, una joven que aparenta ser fría y calculadora.

El cambio de Anya Taylor-Joy: Antes y después. Fuente | Pinterest.

Glass

En "Glass" (2019), Taylor-Joy volvió a su pelo más oscuro y más largo, con un estilo natural y ondulado que resaltaba su belleza natural. Su maquillaje era sencillo, pero elegante, centrado en la piel impecable y los labios rosados.

El cambio de Anya Taylor-Joy: Antes y después. Fuente | Pinterest.

The Queen's Gambit

Pero fue su papel en la serie de Netflix "The Queen's Gambit" (2020) el que mostró su mayor cambio de look hasta la fecha. En la serie, Taylor-Joy llevaba el pelo rojizo y más corto, con un corte bob que se convirtió en una de las tendencias más populares de la temporada. Su maquillaje también fue un punto fuerte en la serie, con un estilo vintage y atemporal que destacaba su belleza clásica.

El cambio de Anya Taylor-Joy: Antes y después. Fuente | AceShowbiz.

