El cambio de Ester Expósito: Antes y después.

Hace apenas cuatro años, Ester Expósito, la actriz que nació en Madrid en el año 2000, era conocida a nivel nacional. Entre un grupo de millennials obsesionados con la serie "Élite", donde interpretaba a Carla Rosón, "la marquesita", una adolescente mimada de familia acomodada. No fue hasta 2020 cuando la actriz alcanzó la cima de su popularidad y se convirtió en una de las estrellas españolas más aclamadas internacionalmente.

Tras su primer éxito, la actriz consiguió rápidamente otros papeles en producciones como 'La Veneno', 'When Angels Sleep' o 'Something Must Die'. Pero no fueron solo sus habilidades en el mundo del espectáculo lo que lo llevó a la cima. Con su estilo y belleza, esta joven no logra pasar desapercibida entre los más jóvenes. Prueba de ello es su cuenta de Instagram, que en meses se convirtió en una auténtica mina de oro para la marca y que hoy cuenta con más de 28,5 millones de seguidores.

Ya es una de las personas con más seguidores de España en Instagram, tan solo por detrás de Georgina Rodriguez (con 39,5 millones de seguidores). También, la actriz ya ha colaborado con marcas de lujo como Bvlgari o YSL Beauty.

Su éxito llevó incluso a que los cantantes de moda J.Balvin y Ozuna le dedicaran uno de sus temas llamado "Una locura", y la famosa revista estadounidense "Bello" la invitó a aparecer en la portada del primer número del año 2021. También hizo su debutó en el 77° Festival de Cine de Venecia como uno de los invitados al evento, que limitó su aforo ese año debido al Covid-19.

Con todo esto, Ester Expósito demuestra que tiene una sólida carrera artística. La actriz ha confesado en varias ocasiones que el papel que hizo en la seria de Élite era uno de sus favoritos que siempre quiso interpretar.

Todo lo relacionado con su vida privada se mantiene muy discreto excepto que se sabe que la joven estuvo en una relación con el actor mexicano Alejandro Petzer y actualmente comparte su vida con el actor uruguayo Nico Furtado de 33 años.

Ester Expósito, comenzó su carrera con tan sólo 16 años y tras varios años tuvo varios cambios físicos para llegar a la imagen de hoy en día.

2016

En 2016 recibió su primer trabajo en la televisión con un pequeño papel en la serie española Vis a Vis, producida por Netflix. También participo en la serie Centro Médico.

2017

Uno de los papeles principales de la serie Estoy vivo.

2018

Comienza su salto a la fama siendo una de las principales protagonistas de la serie española producida por Netflix llamada Élite.

2019

Tras su éxito tras Élite, empezó a debutar en el cine con películas conocidas como: Cuando los Ángeles Duermen y Tu Hijo, ambas producidas por Netflix. En este último rodaje, conoció al actor mexicano Alejandro Speitzer con quien mantuvo una relación sentimental.

2021

El año pasado participó en la serie llamada Veneno, inspirada en las memorias de Cristina Ortiz. Desde 2018 su fama no para de crecer, y es por eso que este año vuelve a la famosa serie de Élite y se estrena la película de Mamá y Papá.

El cambio de Ester Expósito: Antes y después.

En la actualidad, la actriz española, Ester Expósito, tiene mucha fama en Instagram donde roza los 30 millones de seguidores. Su siguiente proyecto es la película de Venus, una película de terror.

Retoques estéticos

En 2020, la actriz aseguró a través de sus Historias de Instagram que nunca había experimentado un bisturí. "No me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones hay que comprobar la información. De esta forma están engañando a la gente. Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que supuesto profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad", confirmó. Aunque todo indicaba que no tenía retoques estéticos, la actriz Ester Expósito, no pudo soportar la tentación estos dos años.

Como resultado, la joven se somete a cambios para mejorar la forma de sus ojos, nariz, labios, pómulos y senos. Además de eliminar las arrugas de la frente, entrecejo y patas de gallo. Además, muchos medios afirmaron que la actriz se sometería a una intervención destinada a adelgazar su rostro.