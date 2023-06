El cambio de Eva Green: Antes y después

Eva Green, cuyo nombre completo es Eva Gaëlle Green, es una talentosa actriz francesa nacida el 6 de julio de 1980 en París, Francia. Es conocida por su belleza única y su versatilidad en la interpretación de diversos roles en cine y televisión.

Eva proviene de una familia con fuertes lazos en la industria del cine. Su madre, Marlène Jobert, es una reconocida actriz francesa, y su padre, Walter Green, es un dentista y compositor sueco. Desde joven, Eva mostró interés por la actuación y se formó en el arte dramático en el St. Paul Drama School en París y en la Webber Douglas Academy of Dramatic Art en Londres.

El debut cinematográfico de Green se produjo en 2003 con la película francesa "The Dreamers", dirigida por Bernardo Bertolucci. Su interpretación en este filme, donde encarnaba a una joven parisina inmersa en el movimiento estudiantil de 1968, recibió elogios de la crítica y la estableció como una actriz prometedora.

Eva Green. Fuente |Wikipedia Commons.

Sin embargo, fue su papel como Bond Girl en la película de James Bond "Casino Royale" en 2006 lo que la catapultó a la fama internacional. Interpretaba a Vesper Lynd, una agente del Tesoro británico, y su actuación fue aclamada tanto por los críticos como por el público. Desde entonces, Eva Green ha consolidado su carrera en la industria del cine, participando en numerosas películas de renombre.

Green es conocida por su capacidad para interpretar personajes complejos y oscuros. Ha incursionado en géneros como el drama, la acción y la fantasía, y ha trabajado con destacados directores como Tim Burton, Ridley Scott y Bernardo Bertolucci. Algunas de sus películas más destacadas incluyen "Kingdom of Heaven" (2005), "300: Rise of an Empire" (2014), "Miss Peregrine 's Home for Peculiar Children" (2016) y "Dumbo" (2019).

Cartel de Dark Shadows, Eva Green. Fuente |Flickr.

Además de su carrera en el cine, Green ha trabajado en producciones televisivas, como la serie de Showtime "Penny Dreadful", donde interpretó a la enigmática Vanessa Ives. Su actuación en la serie recibió elogios de la crítica y le valió una nominación al Premio Globo de Oro.

La versatilidad de Eva Green también se refleja en su estilo y presencia en la alfombra roja. Con su belleza inusual y su elegancia innata, ha cautivado a los fotógrafos y ha sido reconocida como un ícono de la moda.

Cambios de look:

Primeros años

A lo largo de los años, Green ha experimentado diversos cambios de look, reflejando su evolución artística y su personalidad ecléctica. Veamos algunos de los momentos más destacados en la trayectoria estilística de esta icónica actriz.

En sus primeros años de carrera, Green se caracterizó por su apariencia misteriosa y su imagen oscura. Su pelo más largo, junto con su palidez distintiva, le dieron un aura gótica y enigmática. Esta estética se vio reforzada por su elección de vestimenta, donde optaba por tonos oscuros y estilos que reflejaban su gusto por lo alternativo.

Eva Green. Fuente |Wikipedia Commons.

Casino Royale

Sin embargo, Green ha demostrado ser una camaleona en la pantalla, adaptándose a una variedad de roles y estilos. En algunas películas, como "Casino Royale" (2006) y "300: Rise of an Empire" (2014), lució peinados sofisticados y elegantes que resaltan su feminidad y sensualidad. En contraste, en otras producciones como "Sin City: A Dame to Kill For" (2014) y "Dark Shadows" (2012), optó por looks más oscuros y atrevidos, con pelo más oscuro y maquillaje dramático.

Eva Green en Casino Royale. Fuente |Flickr

Kingdom of Heaven

Uno de los aspectos más destacados del estilo de Eva Green es su capacidad para encarnar personajes de época con gran autenticidad. En películas como "Kingdom of Heaven" (2005) y "The Golden Compass" (2007), adoptó peinados y vestuarios que correspondían a las épocas históricas en las que se ambientaban las películas. Estos looks incluían peinados elaborados, vestidos de época y accesorios detallados, mostrando su versatilidad y habilidad para adaptarse a diferentes períodos de tiempo.

Eva Green en Kingdom of Heaven. Fuente |Flickr

Peinado

A lo largo de su carrera, Green también ha experimentado con diferentes tonos de pelo. Si bien su color característico es el oscuro, ha probado con tonos más claros, como el castaño y el rojizo, adaptándose a las exigencias de sus personajes. Estos cambios de color han resaltado aún más su belleza y su capacidad para transformarse.

Los cambios de peinado de Eva Green. Fuente |Wikipedia Commons.

Vestuario

En cuanto a su presencia en eventos y alfombras rojas, Green se destaca por su elegancia y sofisticación. Sus elecciones de vestuario suelen ser atrevidas y originales, mostrando su estilo único y su personalidad audaz. Ha sido reconocida como un ícono de la moda y ha cautivado a los fotógrafos con su estilo inconfundible.