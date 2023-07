El cambio de Eve Hewson: Antes y después.

Eve Hewson, cuyo nombre completo es Memphis Eve Sunny Day Hewson, nació el 7 de julio de 1991 en Dublín, Irlanda. Es una actriz irlandesa conocida por su talento y versatilidad en la industria cinematográfica.

Hija del reconocido músico y activista Bono, líder de la banda de rock U2, y la activista Ali Hewson, Eve creció inmersa en un ambiente artístico y comprometido socialmente.

Su interés por la actuación surgió desde temprana edad, y después de terminar la escuela secundaria, decidió seguir una carrera en el mundo del entretenimiento.

Las hermanas Hewson. Fuente |Flickr.

En 2008, Eve Hewson hizo su debut en la pantalla grande con la película "The 27 Club", dirigida por su hermano mayor, Jordan Hewson. Sin embargo, fue en 2011 cuando alcanzó reconocimiento internacional con su papel en el drama histórico "This Must Be the Place", protagonizado por Sean Penn.

En la película, Eve interpretó a la joven Mary, hija de un antiguo rockero que se embarca en un viaje por Estados Unidos para encontrar al criminal nazi responsable de la persecución de su padre.

Desde entonces, Eve ha consolidado su carrera en el cine con una variedad de roles desafiantes y diversos. En 2013, protagonizó la película "Blood Ties", dirigida por Guillaume Canet, compartiendo escenas con reconocidos actores como Clive Owen, Marion Cotillard y Mila Kunis. Ese mismo año, interpretó a Carol Donovan en el thriller "Enough Said", junto a Julia Louis-Dreyfus y James Gandolfini.

Eve Hewson. Fuente |Flickr.

En 2015, Eve Hewson fue seleccionada para interpretar a Lucy Elkins, una enfermera en el drama médico televisivo "The Knick", dirigido por Steven Soderbergh. Su actuación fue elogiada por la crítica y le brindó mayor visibilidad en la industria televisiva.

En 2018, Eve obtuvo el papel principal en la serie de televisión "The Luminaries", basada en la novela homónima de Eleanor Catton. La serie, ambientada en la fiebre del oro de la década de 1860 en Nueva Zelanda, le permitió a Eve mostrar su talento en un drama histórico complejo y cautivador.

Además de su carrera actoral, Eve Hewson también ha participado activamente en labores humanitarias y sociales. Ha estado involucrada en proyectos relacionados con la lucha contra el VIH/SIDA y la promoción de los derechos de las mujeres.

Con una trayectoria en constante crecimiento, Eve Hewson ha demostrado su habilidad para abordar una amplia gama de personajes y géneros cinematográficos.

Su talento actoral, combinado con su carisma y compromiso, la convierten en una figura destacada en la industria del entretenimiento y una actriz a tener en cuenta en el futuro.

Eve Hewson. Fuente |Pinterest.

Cambios de look:

Hewson también ha llamado la atención a lo largo de los años por su versatilidad en cuanto a cambios de look. Desde sus primeros años en la pantalla hasta la actualidad, Eve ha experimentado con una variedad de estilos y peinados, dejando su marca en cada transformación. Hoy exploraremos todos los cambios de look de Eve Hewson, desde sus inicios hasta hoy.

Cuando Eve hizo su debut en la pantalla grande en 2008, lucía un estilo fresco y natural. Con su pelo castaño oscuro suelto y un maquillaje sutil, su belleza natural brillaba en cada aparición.

Eve Hewson. Fuente |Pinterest.

En sus inicios

Este aspecto sencillo pero elegante fue una constante en sus primeros años, lo que le permitió destacar por su talento actoral sin distracciones visuales. Sin embargo, Eve no tardó en experimentar con diferentes estilos. En 2011, durante la promoción de la película "This Must Be the Place", sorprendió a todos con un cambio radical.

Los inicios de Eve Hewson. Fuente |Flickr.

Pelo corto y colores claros

Optó por un corte de pelo más corto y se tiñó el pelo en un tono más claro, creando un contraste llamativo con su tez clara. Este cambio de look audaz le dio una apariencia fresca y juvenil, demostrando su disposición para asumir riesgos y explorar nuevas facetas de su imagen.

En los años siguientes, Eve Hewson continuó evolucionando en cuanto a su apariencia. En algunas ocasiones, volvió a su pelo castaño oscuro, pero también ha probado con tonos más cálidos y reflejos sutiles. Ha sido vista con peinados elegantes y recogidos sofisticados en alfombras rojas, mostrando su elegancia y estilo.

El cambio de peinado de Eve Hewson. Fuente |Flickr.

Aspecto natural y radiante

En cuanto al maquillaje, Eve ha demostrado una versatilidad similar. Ha optado por un aspecto natural y radiante, resaltando su belleza natural, así como por looks más audaces con labios intensos y sombras de ojos llamativas. Su maquillaje siempre ha complementado su imagen general, adaptándose a los diferentes roles y eventos en los que ha participado.

El aspecto natural de Eve Hewson. Fuente |Pinterest.

Últimos años

En los últimos años, Eve Hewson ha seguido experimentando con su estilo. Ha mostrado un interés en la moda, vistiendo prendas modernas y elegantes que reflejan su personalidad única.

En cuanto a su pelo, ha mantenido una longitud media a larga y ha jugado con peinados ondulados, lisos y recogidos, adaptándose a las tendencias actuales. Es evidente que Eve Hewson no tiene miedo de cambiar y probar cosas nuevas cuando se trata de su apariencia.

Eve Hewson. Fuente |Pinterest.

Confianza y versatilidad

Su disposición para explorar diferentes estilos y adaptarlos a su personalidad demuestra su confianza y versatilidad como artista. Ya sea con un look natural y fresco, o con transformaciones más audaces y llamativas, Eve siempre logra destacar y dejar una impresión duradera.

La versatilidad de Eve Hewson. Fuente |Flickr.

Constante evolución

En conclusión, los cambios de look de Eve Hewson a lo largo de los años han sido notables y emocionantes de presenciar. Desde sus inicios en la pantalla hasta hoy, ha demostrado una voluntad constante de experimentar y evolucionar en cuanto a su imagen.