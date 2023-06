El cambio de Jessica DiCicco: Antes y después

Jessica DiCicco es una talentosa actriz de voz estadounidense, conocida por su versatilidad y habilidad para dar vida a una amplia gama de personajes en películas, series de televisión y videojuegos. Nació el 10 de junio de 1980 en Los Ángeles, California, y proviene de una familia con una gran tradición en el mundo del entretenimiento.

Desde una edad temprana, Jessica mostró un gran interés y talento por la actuación. Comenzó a actuar en teatro y participó en producciones escolares, cultivando su pasión por el arte escénico. A medida que crecía, también se interesó por la actuación de voz y encontró en ese medio su verdadera vocación.

DiCicco ha trabajado en numerosos proyectos de animación, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas en la industria. Ha dado voz a personajes en exitosas series como "La vida moderna de Rocko", donde interpretó a la protagonista, Rocko; "Gravity Falls", donde fue la voz de Tambry; y "Adventure Time", donde prestó su voz a la Princesa Flama.

Jessica DiCicco. Fuente |Pinterest.

Además de su trabajo en series animadas, Jessica DiCicco ha participado en varias películas de animación. Fue la voz de Flame Princess en "Adventure Time: Islands" (2017) y también ha trabajado en películas como "Barbie y las zapatillas mágicas" (2013) y "Barbie y los delfines mágicos" (2017).

Su talento no se limita solo a la actuación de voz en animación, ya que también ha incursionado en el doblaje de videojuegos. Ha prestado su voz a personajes en juegos populares como "Final Fantasy VII Remake" (2020), "The Last of Us Part II" (2020) y "Marvel's Avengers" (2020).

Jessica DiCicco. Fuente |Pinterest.

A lo largo de su carrera, Jessica DiCicco ha recibido reconocimiento y elogios por su trabajo. Ha sido nominada en varias ocasiones a los premios Behind the Voice Actors, destacando su versatilidad y habilidad para crear personajes únicos y memorables.

Fuera de su trabajo como actriz de voz, Jessica es también una artista musical y ha lanzado canciones originales. Además, ha trabajado en teatro y ha participado en producciones locales en Los Ángeles.

Jessica DiCicco continúa desarrollando su carrera y dejando su huella en el mundo del doblaje y la actuación de voz. Su talento y versatilidad la han convertido en una figura respetada y admirada en la industria del entretenimiento, y su voz seguirá siendo reconocida y apreciada por los amantes de la animación y los videojuegos.

Jessica DiCicco. Fuente |Pinterest.

Cambios de look:

Sus primeros años

A lo largo de su carrera, DiCicco también ha experimentado con diferentes looks que reflejan su estilo y personalidad en constante evolución. Desde sus primeros trabajos en el mundo de la actuación de voz, Jessica DiCicco ha demostrado una gran capacidad para adaptarse físicamente a los personajes que interpreta.

Jessica DiCicco. Fuente |Pinterest.

La vida moderna de Rocko

Uno de sus cambios de look más notables ocurrió cuando dio voz a la protagonista de la serie animada "La vida moderna de Rocko". En ese papel, Jessica reflejó la personalidad de Rocko con un pelo más corto, lo que se convirtió en una característica distintiva del personaje.

La vida moderna de Rocko. Fuente |Pinterest.

Gravity Falls

En la serie "Gravity Falls", DiCicco interpretó a Tambry, una adolescente cool y despreocupada. Para capturar la esencia de Tambry, Jessica le dio un look desenfadado y rebelde, con el pelo más largo y desordenado, y una actitud despreocupada.

Tambry, en Gravity Falls. Fuente |Pinterest.

Adventure Time

En "Adventure Time", Jessica DiCicco fue la voz de la Princesa Flama, un personaje con una personalidad ardiente. Su look para este personaje fue igualmente llamativo, con una melena más larga, que resaltaba la pasión y el fuego interior de la Princesa Flama.

Princesa Flama en Adventure Time. Fuente |Pinterest.

Barbie y las zapatillas mágicas

Además de sus trabajos en series animadas, DiCicco ha interpretado personajes en películas de animación. En "Barbie y las zapatillas mágicas", prestó su voz a la protagonista, y en "Barbie y los delfines mágicos", dio vida a otro personaje encantador. En estos proyectos, su look se mantuvo más cercano a su apariencia natural, permitiendo que su voz y actuación se destacaran sin distracciones.

Barbie y las zapatillas mágicas. Fuente |Pinterest.

Final Fantasy VII Remake

A medida que su carrera ha progresado, Jessica DiCicco ha continuado explorando nuevos estilos y looks para complementar los personajes que interpreta. Su versatilidad ha sido evidente en los videojuegos en los que ha participado, como "Final Fantasy VII Remake", "The Last of Us Part II" y "Marvel 's Avengers".

Final Fantasy VII Remake. Fuente |Wallpaper Flare.

En cada uno de estos proyectos, ha adaptado su voz y ha brindado una actuación notable, sin embargo, su apariencia física no es un factor relevante en el mundo de los videojuegos, donde su talento vocal es lo que realmente brilla.

Estilo muy auténtico y único

Más allá de los cambios de look en sus proyectos profesionales, Jessica DiCicco ha mantenido un estilo personal que refleja su autenticidad y personalidad única. A menudo se le puede ver con el pelo más largo y oscuro, y su estilo de vestimenta suele ser relajado y casual.