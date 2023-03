Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida por su nombre artístico Lady Gaga, es una cantante, compositora y actriz estadounidense. Nacida en Nueva York en 1986, Gaga comenzó a tocar el piano a los cuatro años y a escribir canciones a los trece. Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Artes Tisch de Nueva York para estudiar teatro musical.

En 2005, Lady Gaga abandonó la universidad y comenzó a tocar en clubes nocturnos de la ciudad de Nueva York. Durante este tiempo, comenzó a desarrollar su personaje de Lady Gaga y su estilo de moda excéntrico, que incluía pelucas, ropa ajustada y accesorios de alta costura. En 2008, firmó con Interscope Records y lanzó su primer álbum, "The Fame", que incluía los éxitos "Just Dance" y "Poker Face".

El cambio de Lady Gaga: Antes y después. Fuente | Amazon.

En los años siguientes, Lady Gaga se convirtió en una figura icónica de la cultura pop, conocida por su estilo innovador y su música electrónica bailable. En 2011, lanzó su segundo álbum, "Born This Way", que incluía los sencillos "Born This Way" y "Judas". También se involucró en varias causas benéficas, incluida la creación de su propia fundación, la Born This Way Foundation, que se enfoca en el empoderamiento juvenil y la lucha contra el acoso escolar.

En 2013, Lady Gaga lanzó su tercer álbum, "ARTPOP", que incluía los sencillos "Applause" y "Do What U Want". En los años siguientes, se expandió a la actuación, apareciendo en películas como "A Star is Born" y "Machete Kills". También continuó lanzando música, incluyendo su álbum de jazz en colaboración con Tony Bennett, "Cheek to Cheek".

A lo largo de su carrera, Lady Gaga ha sido conocida por su estilo de moda único y sus constantes cambios de imagen, desde su pelo rubio platino y trajes de baño de lentejuelas hasta su vestido de carne cruda en los MTV Video Music Awards de 2010. También ha sido una defensora activa de los derechos LGBTQ y ha hablado públicamente sobre su propia lucha con la salud mental.

Cambios de look.

Lady Gaga es conocida por su estilo excéntrico y sus constantes cambios de imagen. Desde sus primeros días en la escena musical de Nueva York, ha sido una figura icónica de la moda y la cultura pop, y ha inspirado a muchas personas a abrazar su individualidad y expresarse a través de su apariencia.

Primeros años

En sus primeros años, Lady Gaga se destacó por su pelo rubio platino y sus trajes de baño de lentejuelas, que combinaba con tacones altos y accesorios llamativos. En el 2009, durante la gira "The Fame Ball", adoptó una imagen más oscura y andrógina, con el pelo negro y maquillaje oscuro.

El cambio de Lady Gaga: Antes y después. Fuente | Billboard.

2010

En 2010, Lady Gaga sorprendió al mundo con su vestido de carne cruda en los MTV Video Music Awards. Este traje, diseñado por el artista francés Franc Fernández, se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia de la moda. Ese mismo año, también adoptó un estilo más futurista con su pelo plateado y trajes de látex.

El cambio de Lady Gaga: Antes y después. Fuente | Vogue España.

2011

En 2011, durante su gira "Born This Way Ball", Lady Gaga adoptó un estilo más extravagante y teatral, con trajes de alta costura y pelucas de colores brillantes. También comenzó a experimentar con peinados más cortos, como el estilo "bob" que lució en su video musical "Marry The Night".

El cambio de Lady Gaga: Antes y después. Fuente | Gagapedia.

2018

En los años siguientes, Lady Gaga continuó sorprendiendo con sus cambios de imagen. En 2016, para su álbum "Joanne", optó por un look más natural y sin maquillaje, y también dejó de usar pelucas para mostrar su pelo natural. En 2018, durante su residencia en Las Vegas, adoptó un estilo retro y glamuroso, con trajes de lentejuelas y peinados de los años 50.

El cambio de Lady Gaga: Antes y después. Fuente | Stilo.

Lady Gaga es una artista versátil y multifacética que ha sido una influencia importante en la cultura pop y la moda desde sus primeros días en la escena musical de Nueva York. Con su música innovadora y su estilo excéntrico, ha ganado seguidores en todo el mundo y ha inspirado a muchas personas a abrazar su individualidad y a luchar por lo que creen. Gaga ha experimentado con una gran variedad de estilos a lo largo de su carrera. Desde su pelo rubio platino y trajes de baño de lentejuelas hasta su vestido de carne cruda y su estilo retro y glamuroso, siempre ha sido una figura icónica de la moda y la cultura pop. Con cada cambio de imagen, Lady Gaga ha demostrado su capacidad para reinventarse a sí misma y sorprender a sus fans con su creatividad y originalidad.