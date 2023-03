Norma Duval es una actriz, cantante, bailarina y presentadora española nacida en Montevideo, Uruguay, el 4 de abril de 1956. Desde joven, Norma mostró un gran talento para la danza y a los 16 años se trasladó a Madrid para formarse en la Academia de Ballet de Nita Soriano. En 1970, se unió al ballet de la compañía de Antonio Gades y más tarde trabajó con otras compañías de renombre como el Ballet Nacional de España.

En 1976, Norma comenzó a trabajar en televisión como bailarina en el programa "Bellezas al agua". Pronto se convirtió en una de las presentadoras más populares de la televisión española, trabajando en programas como "El precio justo", "La parodia nacional", "Noche de fiesta" y "El gran juego de la oca".

Además de su carrera en televisión, Norma también ha actuado en el teatro y en el cine. En 1980, hizo su debut en el cine con la película "Yo, el ejecutor". También ha participado en varias obras de teatro como "La venganza de Don Mendo" y "El último que apague la luz".

En la década de 1980, Norma Duval lanzó su carrera como cantante y lanzó varios discos en solitario, incluyendo "Sueños" y "En privado". También ha participado en varios musicales como "Cabaret" y "Mamma Mia!".

Norma Duval es conocida por su imagen glamurosa y sofisticada, y se ha convertido en un icono de la moda y la belleza. Ha sido imagen de varias marcas y diseñadores, y ha aparecido en portadas de revistas como Vogue y Telva.

En el ámbito personal, Norma Duval ha estado casada en dos ocasiones, primero con el empresario francés Eric Vökel y más tarde con el empresario valenciano Josep Santacana. Tiene dos hijos, Marc y Claudia.

El cambio Norma Duval: Antes y después. Fuente | Hola.

A lo largo de su carrera, Norma Duval ha sido galardonada con varios premios, incluyendo el TP de Oro a la Mejor Presentadora en 1985 y 1986, y el Premio Ondas a la Mejor Presentadora en 1995. En 2003, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su contribución al mundo de la cultura y las artes.

Cambios de look:

Norma Duval es una de las artistas más conocidas en España, no solo por su talento en la danza, el canto y la actuación, sino también por su imagen glamurosa y sofisticada. A lo largo de su carrera, ha experimentado con diferentes estilos y cambios de look, desde su característico pelo rubio hasta peinados más atrevidos y colores de cabello más oscuros. Hoy os detallamos todos los cambios de look de Norma Duval desde sus inicios hasta hoy.

Primeros años

En sus primeros años, Norma Duval era conocida por su larga melena rubia y sus peinados elegantes y sofisticados. Su cabello rubio dorado era su seña de identidad y la acompañó durante muchos años. En la década de 1980, Norma comenzó a experimentar con diferentes cortes de pelo, optando por un peinado más corto y peinados más elaborados con ondas y volumen, y laca, mucha laca.

El cambio Norma Duval: Antes y después. Fuente | Lecturas.

1990

En la década de 1990, Norma sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical: se tiñó el cabello de color más ocuro. Este color de cabello más oscuro le dio un aspecto más misterioso y seductor, y lo llevaba en un corte de pelo más corto y recto. Durante esta época, también experimentó con peinados más desenfadados y relajados, llevando su pelo liso o con ondas más naturales.

El cambio Norma Duval: Antes y después. Fuente | Diez Minutos.

2000

En los años 2000, Norma Duval volvió a su imagen rubia característica y llevaba el pelo en una melena más larga y ondulada. Sin embargo, continuó experimentando con diferentes cortes de pelo, optando por un peinado más corto y peinados más estructurados con capas y flequillos.

El cambio Norma Duval: Antes y después. Fuente | 20 minutos.

Duval ha seguido fiel a su pelo rubio y lo lleva en un estilo medio-largo con ondas suaves. Ha optado por un peinado más natural y sencillo, con un corte de pelo en capas y flequillo abierto que enmarca su rostro. En cuanto a su maquillaje, Norma Duval sigue prefiriendo un look sofisticado y elegante, con un toque de brillo y tonos neutros.

Duval ha experimentado con diferentes estilos y cambios de look a lo largo de su carrera, desde su cabello rubio característico hasta peinados más atrevidos y colores de cabello más oscuros. A lo largo de los años, ha demostrado ser una artista que no teme experimentar con su aspecto y siempre está dispuesta a probar algo nuevo y atrevido, manteniendo su imagen glamurosa y sofisticada en todo momento.