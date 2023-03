Jessica Parker, también conocida como Sarah Jessica Parker, es una actriz, productora y diseñadora de moda estadounidense nacida en Nelsonville, Ohio, el 25 de marzo de 1965. Es conocida por su papel protagonista en la serie de televisión "Sex and the City" y por su carrera en el cine.

Parker comenzó su carrera en Broadway a los 11 años y más tarde se trasladó a Hollywood, donde actuó en varias películas y series de televisión. En 1998, obtuvo el papel de Carrie Bradshaw en "Sex and the City", un personaje que se convirtió en un icono de la moda y la cultura popular.

Además de su carrera como actriz, Parker ha incursionado en la producción, creando su propia compañía, Pretty Matches Productions, en 2005. También ha trabajado como diseñadora de moda, lanzando su propia línea de zapatos en 2014, SJP Collection, y su propia línea de ropa en 2018, llamada "SJP".

Parker ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la televisión y el cine, incluyendo cuatro Golden Globe por su papel en "Sex and the City". También ha sido activista en causas sociales y políticas, apoyando a candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2008 y 2012.

En cuanto a su vida personal, Parker está casada con el actor Matthew Broderick desde 1997 y tienen tres hijos juntos. La familia reside en Nueva York, donde Parker es activa en la comunidad local y en diversas causas benéficas.

Cambios de look.

Inicios

Desde sus inicios en la década de 1980 hasta hoy, ha experimentado con diferentes estilos de pelo, maquillaje y moda. En sus primeros papeles en televisión y cine, Parker lucía un estilo muy natural y sencillo, con el pelo castaño claro y liso y un maquillaje mínimo.

A medida que su carrera despegó, comenzó a experimentar con peinados más elaborados y atrevidos, como el cabello rizado y voluminoso que usó en la serie de televisión "Square Pegs" en la década de 1980.

El cambio de Sarah Jessica Parker: Antes y después. Fuente | Elle.

Años 90

En los años 90, Parker se convirtió en un icono de estilo gracias a su papel en "Sex and the City". Su personaje, Carrie Bradshaw, lucía looks vanguardistas y a la moda, con peinados y maquillajes arriesgados. Parker también se atrevió con looks llamativos fuera de la pantalla, como el icónico vestido de tul rosa que usó en la escena de la apertura de la serie.

El cambio de Sarah Jessica Parker: Antes y después. Fuente | Glamour México.

2000

En los años 2000, Parker continuó experimentando con diferentes peinados y colores de pelo Llevó el pelo rubio, castaño y rojo, y lució tanto peinados cortos como largos. También incorporó elementos de moda de los años 60 y 70 en su estilo, como los flecos y los estampados florales.

Últimos años

En los últimos años, Parker ha optado por un estilo más clásico y elegante, con peinados y maquillajes más sobrios. Ha mantenido su pelo largo y castaño claro, y a menudo luce looks monocromáticos en la alfombra roja.

El cambio de Sarah Jessica Parker: Antes y después. Fuente | Cosmopolitan.

Además de su trabajo en la actuación, Parker es conocida por su trabajo en la moda, y a menudo se la ve luciendo diseños de alta costura en eventos de moda. Ha lanzado su propia línea de zapatos y ropa, y su estilo personal sigue siendo una fuente de inspiración para muchos.

Sarah Jessica Parker es una actriz, productora y diseñadora de moda estadounidense conocida por su papel en "Sex and the City" y por su trabajo en el cine y la televisión. También es una activista y filántropa, y ha lanzado sus propias líneas de moda. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido y sigue siendo una figura influyente en la cultura popular y la moda. Parker ha pasado por muchos cambios de look a lo largo de su carrera, desde un estilo natural en sus inicios hasta un estilo más atrevido y vanguardista en su papel en "Sex and the City". A medida que ha madurado, ha optado por un estilo más clásico y elegante, pero sigue siendo una figura influyente en la moda y la cultura popular.