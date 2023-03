Sarah Michelle Gellar es una actriz y empresaria estadounidense nacida en Nueva York el 14 de abril de 1977. Comenzó su carrera como actriz en la década de 1980, apareciendo en series de televisión como "Spenser: For Hire" y "Crossbow". Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando alcanzó la fama con su papel protagonista en la serie de televisión "Buffy, la cazavampiros".

Después de Buffy, Gellar protagonizó varias películas, incluyendo "Scream 2", "Cruel Intentions", "The Grudge" y "The Return". También ha aparecido en varias series de televisión, como "Ringer" y "The Crazy Ones". Además de su carrera en la actuación, Gellar ha sido activa en la filantropía y ha sido una defensora de la conciencia sobre el cáncer de mama.

El cambio de Sarah Michelle Gellar: Antes y después. Fuente | Scream 2.

En 2002, Gellar se casó con Freddie Prinze Jr., también actor, y la pareja tiene dos hijos. Además de su carrera en la actuación, Gellar ha sido cofundadora de la compañía de alimentos y estilo de vida saludable Foodstirs, y ha sido embajadora de la organización sin fines de lucro CARE.

Cambios de look.

Sarah Michelle Gellar, la famosa actriz estadounidense conocida por su papel en "Buffy, la cazavampiros", ha experimentado muchos cambios de look a lo largo de su carrera. Desde su debut en la década de 1980 hasta hoy, Gellar ha pasado por muchos peinados y estilos de moda que han definido su imagen icónica.

Primeros papeles

En sus primeros papeles, Gellar era una joven con el pelo más largo y más ondulado que complementaba con maquillaje suave y natural. En "All My Children", la telenovela en la que debutó, se le podía ver con un pelo más largo y claro, que se convirtió en su característica durante la década de 1990.

El cambio de Sarah Michelle Gellar: Antes y después. Fuente | Fanpop.

Buffy, la cazavampiros

Sin embargo, después de conseguir el papel de Buffy en la popular serie de televisión "Buffy, la cazavampiros", Gellar cambió radicalmente su estilo, optando por un pelo más corto y oscuro con flequillo recto. Este look se convirtió en su sello distintivo durante los siete años que duró la serie, y se hizo popular entre los fans de la serie.

El cambio de Sarah Michelle Gellar: Antes y después. Fuente | Vogue España.

Scooby-Doo

Después de Buffy, Gellar volvió a cambiar de look, esta vez con un corte de pelo más largo y ondulado. También experimentó con el color, pasando de oscuro a más claro. En su papel en "Scooby-Doo", Gellar llevó un estilo de pelo medio a largo con ondas suaves, que se convirtió en su marca registrada durante los primeros años del nuevo milenio.

El cambio de Sarah Michelle Gellar: Antes y después. Fuente | Scratchpad.

Últimos años

En los últimos años, Gellar ha mantenido un estilo de cabello más corto y moderno, con una variedad de cortes bob y peinados desordenados. También ha probado diferentes tonos claros, y ha jugado con mechas y reflejos.

El cambio de Sarah Michelle Gellar: Antes y después. Fuente | Variety.

Maquillaje

En cuanto al maquillaje, Gellar ha optado por un estilo más natural y sencillo en los últimos años, dejando atrás los labios rojos y los ojos ahumados que solía lucir en los primeros años de su carrera.

El cambio de Sarah Michelle Gellar: Antes y después. Fuente | New Idea.

Gellar ha experimentado muchos cambios de look a lo largo de su carrera, desde su pelo más claro y ondulado hasta su icónica melena más corta y oscura de Buffy, pasando por cortes de cabello y tonos más claros. Actualmente, Gellar se mantiene fiel a su estilo moderno y versátil, lo que la convierte en un ícono de la moda y la belleza en constante evolución.